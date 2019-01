Le pagelle di Udinese-Parma 1-2, Gervinho impressiona, bravo Sepe, sfortunato De Paul

===Le pagelle dell’UDINESE===

Juan MUSSO 6 – Sul rigore di Inglese non può nulla. Su Gervinho a tu per tu non riesce nel miracolo.

Nicholas OPOKU 4 – Troppo macchinoso. Va in apnea se Gervinho lo punta. Ridicolizzato più volte dall’ivoriano, anche in occasione del raddoppio emiliano.

William TROOST-EKONG 5,5 – Duelli continui con Inglese, che fisicamente lo mette in difficoltà. Meno sicuro del solito.

Bram NUYTINCK 5,5 – Dietro poche sbavature. Tiene la posizione e non demerita nel primo tempo. Un paio di errori gravi nella ripresa.

Jens Stryger LARSEN 5,5 – Ci prova, ma nel primo tempo è impreciso, sia al tiro che al cross. Cresce nel secondo, ma senza mai trovare la giocata giusta.

Rodrigo DE PAUL 6,5 – Ingenuo nel commettere fallo su Gervinho in area di rigore. Nella prima frazione non pare nemmeno lui: scelte errate e tempi di gioco ritardati. Nel secondo tempo sale in cattedra, migliora l’Udinese, va al tiro e centra due volte il palo (sul secondo Sepe gli nega il gol con un miracolo).

Valon BEHRAMI 6 – Il solito. Lotta, agonismo, ordine, ma poca precisione.

Seko FOFANA 5,5 – Arruffone e poco concentrato. Sbaglia la giocata di continuo. Poco produttivo.

Marco D'ALESSANDRO 6 – A sinistra combatte, crossa e corre. Si impegna e merita la sufficienza. (Dall’88’ BALIC SV)

Stefano OKAKA 6,5 – Ritorno in Serie A positivo. Volenteroso nel primo tempo, timbra il cartellino di testa nella ripresa. Applaudito alla sostituzione. (Dal 74’ MACHIS 6 – Entra ed impegna subito Sepe)

Kevin LASAGNA 5 – Prova a sfruttare la sua velocità, senza trovare la giusta concretezza. Nel secondo tempo sparisce dal match. L’unico guizzo è un colpo di testa, parato da Sepe.

ALL. Davide NICOLA 6 – L’Udinese meritava il pareggio. Sfortunato, anche se ha concesso troppe ripartenze a Gervinho.

Inglese Udinese ParmaLaPresse

===Le pagelle del PARMA===

Luigi SEPE 7,5 – Uno dei migliori. Nella ripresa è superlativo due volte su Lasagna e De Paul. Poi ancora decisivo su De Paul: devia sul palo la sua conclusione incrociata.

Simone IACOPONI 6,5 – A destra con entusiasmo. Spesso si sovrappone, dando apporto importanze alla fase offensiva.

BRUNO ALVES 6,5 – Il consueto colosso difensivo. Di testa domina, sul gol era uscito in raddoppio e quindi non ha responsabilità.

Alessandro BASTONI 6 – Molto bravo nelle chiusure in campo aperto su Okaka nel primo tempo. Meno nel secondo, quando viene sovrastato di testa sul gol.

Riccardo GAGLIOLO 6 – A sinistra controlla e si propone di rado. Ma dietro tiene bene.

Alessandro DEIOLA 6 – Buona gambe, buon senso della posizione. A volte un po’ troppo impulsivo, ma sicuramente sufficiente. (Dal 73’ KUCKA 6 – Ritorno in Serie A con vittoria. Finale di gara di sacrificio. Come piace a lui).

Leo STULAC 6,5 – Regista dai piedi discreti e dalle idee fini. Aziona il raddoppio, gioca semplice, ma con efficacia. Molto bene. (Dal 92’ SCOZZARELLA SV)

Antonino BARILLÀ 6,5 – Corre per tre, sostenendo sempre anche le ripartenze dei suoi attaccanti.

GERVINHO 7,5 – Si procura il rigore del vantaggio emiliano. In campo aperto crea squarci nella difesa friulana. Fantastico il gol del 2-1 nella ripresa. Vero uomo in più di questo Parma. (Dal 88’ GAZZOLA SV)

Roberto INGLESE 7 – Freddissimo dal dischetto. Gran lavoro spalle alla porta: tiene palla e si procura punizioni.

Jonathan BIABIANY 5,5 – Un po’ in ombra. Anonimo, concentrato più a coprire che ad attaccare. Si divora un gol nel secondo tempo.

ALL. D'AVERSA 7 – Vince ancora fuori casa. Il Parma si diverte e sa soffrire. Bravo a sfruttare Gervinho nel modo giusto.