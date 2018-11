Le pagelle di Udinese-Roma 1-0: Kluivert e Schick opachi, De Paul esaltante

Le pagelle dell'Udinese

Juan MUSSO 6,5 - Così così con i piedi, molto meglio con le mani: quando la Roma lo mette alla prova, lui non si fa tradire dall'emozione.

Hidde TER AVEST 5,5 - In difficoltà. Dalla sua parte la Roma trova la capacità di rendersi maggiormente fastidiosa, con Kolarov ed El Shaarawy.

Jens STRYGER-LARSEN 6,5 - Gioca da terzo di difesa e, nonostante i comprensibili patemi, se la cava benissimo. Contributo importante nel successo bianconero.

William TROOST-EKONG 6 - Limita bene il raggio d'azione di Schick, costringendo il ceco a un pomeriggio complicato. Ha maggiori problemi dopo l'entrata di Dzeko.

Bram NUYTINCK 6 - Protegge Samir con Kluivert e poi Pezzella con Under. In entrambi i casi, fa il suo senza badare troppo all'estetica.

SAMIR 6,5 - Gioca a uomo su Kluivert, riuscendo a limitare in maniera notevole le iniziative di Kluivert. Esce nella ripresa per infortunio (dal 70' Giuseppe PEZZELLA 6 - Entra per completare il lavoro di Samir e non disdegna qualche avanzata)

Seko FOFANA 6 - Meglio nella ripresa, anche porta il pubblico di casa a mugugnare in più di un'occasione per qualche scelta rivedibile. Splendido, però, il lancio che nel recupero manda in porta Machis.

Valon BEHRAMI 6,5 - Un leone in mezzo al campo. Organizza la muraglia difensiva bianconera, correndo per quattro.

Rolando MANDRAGORA 6 - Non ha la possibilità di mettere in mostra i suoi piedi buoni. Compensa con grinta e un buon aiuto alla squadra.

Rodrigo DE PAUL 7,5 - Prende in mano l'Udinese, trascinandola verso una vittoria vitale. Segna un gol splendido e ne fa segnare un altro, poi annullato, a Pussetto. Spina nel fianco continua. Si riscatta dopo Empoli, uscendo tra gli applausi (dal 79' Darwin MACHIS 5 - Si divora un contropiede due contro uno che avrebbe chiuso i conti. Per sua fortuna la Roma non lo punisce)

Ignacio PUSSETTO 6,5 - Gioca da punta più avanzata, rimpiazzando al meglio Lasagna. Tiene sulle corde Fazio e Juan Jesus e segna un gol annullato solo dal VAR (dal 95' Marco D'ALESSANDRO s.v.)

All. Davide NICOLA 7 - Fa professione di umiltà, accettando il palleggio della Roma e puntando tutto sulle ripartenze dei due là davanti. Ha ragione lui.

Le pagelle della Roma

Antonio MIRANTE 6 - Può far poco su De Paul, poi nel recupero evita il 2-0 di Machis. Uno dei meno colpevoli in casa giallorossa.

Davide SANTON 5 - Poco sollecitato difensivamente nel primo tempo, sostiene Kluivert ma con poca efficacia. Poi non tiene De Paul e l'argentino non lo perdona.

Federico FAZIO 5,5 - Salva un paio di situazioni pericolose in un primo tempo di sostanziale tranquillità. Nella ripresa soffre anche lui i contropiedi avversari.

Juan JESUS 5 - In affanno nelle occasioni in cui l'Udinese si porta in avanti. De Paul lo supera in dribbling e va a segnare, poi lo salvano Fabbri e il VAR.

Aleksandar KOLAROV 6,5 - Se non altro prova a sgretolare da fuori il muro di Nicola: le sue conclusioni, però, non trovano la porta di Musso.

Bryan CRISTANTE 5,5 - Poco brillante. Fa il minimo indispensabile, senza riuscire ad accendere la luce coi suoi inserimenti.

Steven NZONZI 5,5 - Gioca sempre a due tocchi, perdendo pochissimi palloni, ma dopo lo svantaggio cala. E ha il torto di divorarsi di testa la palla dell'1-1.

Justin KLUIVERT 5 - In giornata no. Sbaglia tanto e produce poco. Raramente supera Samir e, quando lo fa, non trova Schick al centro. Sostituito dopo l'ennesimo errore (dal 64' Cengiz UNDER 5,5 - Serve una gran palla a Dzeko, ma poi non si ripete)

Lorenzo PELLEGRINI 6,5 - Probabilmente il migliore della Roma. Non continuo nel primo tempo, cresce nel secondo mandando in affanno l'Udinese sulla trequarti. Esce per un preoccupante problema muscolare (dal 78' Nicolò ZANIOLO s.v.)

Stephan EL SHAARAWY 5,5 - Uno dei più attivi, specialmente nel primo tempo. Il problema è che quando va alla conclusione manca completamente in cattiveria.

Patrik SCHICK 5 - Non si ripete dopo la mezza rinascita contro la Samp. Stritolato dai centrali avversari, spaventa Musso solo con un colpo di testa centrale: troppo poco (dal 71' Edin DZEKO 6 - Non segna, ma presidia maggiormente l'area rispetto a Schick. E proprio al 90' va vicinissimo all'1-1 di testa)

All. Eusebio DI FRANCESCO 5 - Non riesce a trasmettere cattiveria alla squadra, a tenerla con la mente all'Udinese e non al Real. E stavolta il turnover non paga.