Le pagelle di Verona-Samp: Kumbulla, un veterano di 19 anni. Quagliarella impalpabile

--- Le pagelle dell'Hellas ---

Marco SILVESTRI 6,5 - Nel primo tempo è spettatore non pagante. Attento nella ripresa sul tiro di Caprari e sul colpo di testa di Quaglierella. Una sicurezza tra i pali

Amir RRAHMANI 6,5 - Nessuna sbavatura. Gara diligente e precisa, come tutti i suoi compagni di reparto

Marash KUMBULLA 7,5 - Commovente. Il classe 2000 torna dall'espulsione rimediata contro la la Juve e sale in cattedra davanti ai propri tifosi. Non sente i 17 anni di differenza con Quagliarella, annullando il capocannoniere della scorsa Serie A. Sereno, rilassato, non sbaglia una scelta e dirige con autorità la linea difensiva. Il gol, il primo in Serie A, è (solo) la ciliegina sulla torta.

Koray GUNTER 6 - Neutralizza qualsiasi tentativo di incursione di Quagliarella & Co

Marco FARAONI 6,5 - Spinge con spirito di sacrificio per 90 minuti. Un treno

Sofyan AMRABAT 7 - "Una forza della natura", come ha detto Juric. Un gladiatore, tignoso, entra nella difesa doriana come la lama nel burro. Gli manca solo il gol

Miguel VELOSO 7 - Preziosissimo sui calciati piazzati, dal suo piede nasce il gol di Kumbulla e la deviazione di Murru del 2-0. E' lui l'uomo in più di Juric

Darko LAZOVIC 6 - La catena sulla sinistra funziona bene, con il serbo che arriva spesso al cross. Il giallo preso a metà del primo tempo costringe Juric alla sostituzione per non rischiare (Dal 58' VITALE 6 - Buon impatto, aiuta la squadra a conquistare la vittoria)

Matteo PESSINA 6,5 - Con coraggio in entrambe le fasi. Prima di uscire guadagna il calcio di punizione che ispira il raddoppio dei gialloblù (dall'86' HENDERSON - s.v.)

Eddy SALCEDO 6,5 - Prima volta da titolare con personalità e giocate di qualità. Va a fiammate, ma la sensazione è che ogni volta che prende palla sia pericoloso (Dal 70' VERRE 6 - Entra e porta il suo contributo alla squadra.)

Mariusz STEPINSKI 6 - Bene, come tutto l'attacco veneto, ma un attaccante deve segnare e il suo tabellino personale recita 0 gol in 260 minuti finora. Impreciso in più di un'occasione

All. Ivan JURIC 7 - Un Verona a sua immagine e somiglianza si mangia un'indifesa Sampdoria. Cuore, tecnica e coraggio. Già, quello di mettere un 2001 e un 2000 titolari. Il campo lo ripaga con gl interessi e la squadra vola al nono posto. Meritatissimo

Marash Kumbulla festeggia il gol contro la SampdoriaGetty Images

--- Le pagelle della Sampdoria ---

Emil AUDERO 6 - Non può nulla sui due gol subiti. Anzi, evita che il passivo sia addirittura più sconfortante

Bartosz BERESZYNSKI 5 - Salcedo non gli lascia un secondo di relax. Subisce, subisce e ancora subisce, senza mai dare la scossa (dal 77' GABBIADINI s.v.)

Alex FERRARI 4,5 - Ammonito come Chabot nella prima mezz'ora, non sfigura con Stepinski, ma soffre tutto il resto dell'attacco gialloblù. Di Francesco perde la voce soprattutto per colpa sua

Julian CHABOT 4,5 - In evidente difficoltà sul centrosinistra nella zona di Salcedo, è la sopresa dell'ex tecnico giallorosso che lo schiera dal 1' al posto di Colley. Ma il tedesco di origine francese è fra i peggiori in campo

Fabio DEPAOLI 5,5 - E' l'unico che ci mette un po' di garra, non tanto dietro ma quanto in proiezione offensiva. Comunque poca roba

Ronaldo VIEIRA 4,5 - Disorientato nel mismatch con Veloso. In novanta minuti non fa una giocata di qualità

Albin EKDAL 5 - Ci si aspetta molto di più da lui. Bivacca a centrocampo senza una meta

Nicola MURRU 4 - Prima l'ingenuo fallo, poi sul calcio di punizione di Veloso ci mette la testa e manda il pallone alle spalle di Audero. La sua partita è un horror per i tifosi doriani

Jakub JANKTO 4,5 - Avanzato da trequartista, non ha punti di riferimento e viene bocciato dal suo allenatore dopo un'ora (dal 57' RIGONI 6 - L'atteggiamento, perlomeno, è quello giusto)

Federico BONAZZOLI 4,5 - Di Fra gli dà fiducia schierandolo titolare per la prima volta in stagione. Lui non la ripaga, arrabattando una prestazione impalpabile ai limiti dell'irritante (dal 64' CAPRARI 5,5 - Sua l'unica, vera, occasione della Samp, ma trova sulla sua strada un ottimo Silvestri)

Fabio QUAGLIARELLA 5 - E' l'ombra del giocatore in grado di segnare 26 reti l'anno scorso. Si fa anticipare sistematicamente da Ferrari e Kumbulla. Di Francesco gli dà l'opportunità di giocare fino all'ultimo secondo, ma solo perchè c'è chi fa peggio di lui.

All. Eusebio DI FRANCESCO 4 - Disunita, in confusione, improvvisata. Gli aggettivi negativi si sprecano per la sua Samp. Davanti alla telecamere, al suo posto si presenta Ferrero che si prende tempo. Rivederlo in Samp-Roma tra due settimane sarà un miracolo