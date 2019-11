Lega Serie A, Gaetano Micciché si dimette dalla presidenza

Gaetano Micciché non è più il presidente della Lega Serie A. Il dirigente 69enne ha rassegnato le sue dimissioni comunicandolo ai suoi più stretti collaboratori e alle istituzioni di vertice dello Sport. Lo riporta l'ANSA. A nulla è valso il tentativo di molti presidenti del nostro pallone di convincerlo a ripensarci. Era alla presidenza della Lega dal 19 marzo 2018. Lo scorso ottobre la Procura della Federcalcio aveva aperto un'indagine sulla presunta irregolarità del voto dell'assemblea che lo aveva eletto. Vizio sollevato dal numero uno del Genoa, Enrico Preziosi, che aveva parlato di "non correttezza" della procedura di un'elezione che avrebbe dovuto avvenire con scrutinio segreto e fu invece sancita per acclamazione. A breve si attende un comunicato ufficiale.

Miccichè: "Annuncio le mie dimissioni dalla carica di presidente"

" Desidero annunciare, con questa dichiarazione, le mie immediate dimissioni dalla carica di presidente della Lega Serie A. Le indiscrezioni di oggi apparse sui giornali relative alla chiusura dell'istruttoria sulla mia nomina avvenuta venti mesi fa e al suo possibile esito sono inaccettabili e mi impongono questa decisione. Sono stato chiamato in Lega con dichiarazioni unanimi di voto e gli ho dedicato molto tempo ed energie. Ho trovato una Lega commissariata completamente disorganizzata e che non aveva nemmeno la parvenza di una realtà efficiente. Tutti insieme, perché nessuno ha sollevato la benché minima obiezione in 20 mesi e le delibere che abbiamo preso sono state tutte all'unanimità, abbiamo preso una serie numerosa di iniziative che andavano nella giusta direzione "

Miccichè salì al vertice di Via Rosellini, reduce da un doppio commissariamento, prima con Carlo Tavecchio e poi con il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Proprio Malagò aveva risolto l’impasse indicando alle venti società il nome del banchiere, presidente di Banca Imi, e membro del cda di Rcs.