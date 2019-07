Leo Duarte diretto al Milan, la conferma di Jorge Jesus: "Farà molto bene in Serie A"

" Sono sicuro che farà benissimo al Milan, spero che avrà fortuna. Sta preparando il suo trasferimento in Europa e gli auguro il meglio "

Parole di Jorge Jesus, tecnico portoghese del Flamengo, che in conferenza stampa parla di Leo Duarte e conferma di fatto il suo trasferimento al Milan. Sarà quindi il brasiliano classe 1996 il rinforzo per il reparto difensivo dei rossoneri e andrà a fungere da alternativa ai titolari Romagnoli e Musacchio, in attesa che anche Mattia Caldara torni a disposizione.

Il Milan pagherà 11 milioni di euro bonus compresi per acquistare il difensore del Flamengo che detiene il 70% del suo cartellino, un giocatore segnalato dall'agente Lucci e da Serginho, certamente ad una cifra più abbordabile rispetto ad altri profili seguiti come lo juventino Demiral, il serbo Nastasic e il croato Lovren.

Duarte viene paragonato a Marquinhos, ex Roma e ora al PSG, perchè è rapido e con buona tecnica, forte fisicamente e con buon senso della posizione, pur non essendo altissimo.