Leonardo tuona: "C'era il rigore su Piatek, questi episodi condizionano le partite"

"Il derby è stato due settimane fa, detto questo non è stata una delle migliori prestazioni, una partita un po' sotto tono. Ci abbiamo provato con il cuore dopo lo svantaggio ma fa parte del gioco, dobbiamo stare calmi. Niente processi, siamo in corsa e dobbiamo stare tranquilli". Così Leonardo commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta del Milan contro la Sampdoria. "Lo stadio? Per una squadra di livello serve qualcosa di livello, sono discorso complicati ma e' normale che un club come il nostro pensi a uno stadio di grande livello per essere competitivi a livello economico", ha aggiunto. "Kessie in panchina? Nessuno strascico, la situazione è chiara e risulta prima della partita. Loro si sono scusati e noi come società abbiamo chiarito tutto, poi è stata una scelta tecnica, nessuna punizione per la panchina", dichiara ancora Leonardo.

Infine sulle decisioni arbitrali, Leonardo conclude:

" Si vede che Murru sbilancia Piatek e non tocca la palla, le immagini sono chiare. E poi Bakayoko e il fallo di mano, anche questo è chiaro. Comunque non facciamo polemiche ma certamente sono episodi che condizionano le partite "

Gattuso non in discussione

"Le parole di Rino le abbiamo prese con tranquillità, lui ha un contratto con il Milan. Non e' mai stato in discussione, mi ha stupito la domanda e non poteva che rispondere cosi". Così Leonardo commenta ai microfoni di SKY le parole di Gattuso sul suo futuro alla vigilia di Sampdoria-Milan. "Se si vince con Gattuso è una storia bellissima perché è il Milan e poi due mesi nel calcio sono un'eternita. L'importanza è il dialogo e una linea, questo è quello che conta", ha aggiunto.