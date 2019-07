Lesione alla caviglia destra per Theo Hernandez: tra due settimane nuovi esami

Più grave del previsto il quadro clinico di Theo Hernández, per cui inizialmente sembravano escluse lesioni. Il terzino sinistro prelevato quest'estate dal Real Madrid era uscito in barella dalla sfida di International Champions Cup contro il Bayern Monaco per un problema alla caviglia destra dopo un duro contrasto con un avversario. Il giocatore si è sottoposto a una risonanza magnetica che, come reso noto dal Milan tramite comunicato ufficiale, ha evidenziato una lesione capsulo-legamentosa.

Il comunicato del Milan

" Il difensore di AC Milan Theo Hernández ha sostenuto oggi una risonanza magnetica alla caviglia destra a seguito dell'infortunio subito nel corso del recente incontro del torneo ICC contro il Bayern Monaco. L'esame ha evidenziato una lesione capsulo-legamentosa, per la quale verrà effettuata una ulteriore valutazione clinica e strumentale fra due settimane. "