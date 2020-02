" Credo che la partita più osannata che abbia mai giocato sia stata il Clasico tra Real Madrid e Barcellona. La più intensa e bella, però, è il derby tra Inter e Milan, quella sì che è una grande sfida. [Zlatan Ibrahimovic ad AS Tv il 19 luglio 2019] "



Una cosa è certa: avere in squadra Zlatan Ibrahimovic nel derby della Madonnina è un'ipoteca sulla vittoria. Delle nove stracittadine giocate con la maglia di Inter e Milan, il gigante di Malmoe ha vinto sei volte, segnando altrettanti gol e fornendo due assist in totale. Ma limitarsi ai freddi numeri quando si parla dell'attaccante svedese e della supersfida di San Siro è svilente, quasi blasfemo. Colpi probiti, gol, amore, odio, cuori infranti, ex che ritornano, vendette, sguardi penetranti, mosse da Taekwondo e linguacce sono solo alcuni dei flash dei derby di Ibra. Facciamo un tuffo nel passato per rinfrescare la memoria e avvicinarci al capitolo 10.

Squadra Anno Risultato Gol/assist Inter 06/07 4-3 1 gol Inter 06/07 2-1 1 gol Inter 07/08 2-1 1 assist Inter 08/09 0-1 --- Inter 08/09 2-1 1 assist Milan 10/11 1-0 1 gol Milan 11/12 (Supercoppa italiana) 2-1 1 gol Milan 11/12 0-1 --- Milan 11/12 2-4 2 gol TOTALE: 6 vittorie/3 sconfitte TOTALE: 6 gol, 2 assist

Sponda Inter: il battesimo e lo sguardo con il Fenomeno

Tutto ha inizio nell’ottobre 2006, quando nel suo primo anno nerazzurro Zlatan contribuisce al 4-3 con cui l’Inter di Mancini batte il Milan di Ancelotti, vincendo il duello per cuori forti contro Nesta grazie ad un rimpallo fortunoso e beffando Dida. Nella gara di ritorno di quel campionato, stravinto dal Mancio con cinque giornate di anticipo e 97 punti finali, Ibra sigilla il suo secondo successo contro il Diavolo in tandem con "El Jardinero", Julio Cruz. Questa volta, però, la sceneggiatura riserva un incontro storico, un crossover degno di J. J. Abrams, come quando Kobe Bryant si trovò di fronte Michael Jordan nell'All Star Game 1998.

Per farla breve: l'allora 27enne Ibrahimovic, che era stato ad un passo dal Milan in estate, ma poi si era ritrovato sull'altra sponda del Naviglio con una manovra a tradimento di Moratti e Branca, affronta il suo idolo Ronaldo, il Fenomeno, strappato da Galliani al Real Madrid nella finestra invernale. Chissà se entrambi abbiano desiderato di essere al posto dell'altro quel pomeriggio dell'11 marzo 2007... A fare da sfondo le bordate di fischi della Nord per il brasiliano e i gol dei due nei 90 minuti. Ma l'immagine di quel derby è un'altra. Prima del fischio d'inizio del secondo tempo Ibrahimovic fissa 20 secondi di fila Ronnie. Sono allo stesso tempo gli occhi della sfida e quelli dell’incredulità di avere davanti una leggenda, un punto di riferimento. I due sguardi si incrociano, quello del Fenomeno sembra vacillare. Il calcio sa essere dannatamente romantico alcune volte. Prima di passare al Barcellona, lo svedese non segnerà più nei 4 derby successivi contro il Diavolo, saltandone uno per squalifica. Il bilancio nerazzurro recita comuque: 2 gol, 2 assist 4 successi su 6. Not bad.

Alessandro Nesta a duello con Zlatan Ibrahimovic il 23 dicembre 2007Getty Images

Sponda Milan: Taekwondo con Matrix e la linguaccia di Julio Cesar

Il ritorno del gigante di Malmoe all'ombra della Madonnina è datato settembre 2010. In autunno alla Scala del Calcio va in scena il primo derby dell'ex, la stracittadina che sarà ricordata per la mossa di Taekwondo su Materazzi. Per capire quel gesto assassino, però, va fatto un passo indietro. In un Juve-Inter del 2006 il difensore nerazzurro entra a gamba tesa sulle caviglie di Zlatan, scelta quanto mai azzardata, conoscendo il personaggio. Si sa, la vendetta va servita su un piatto freddo. Ed ecco l'occasione davanti agli 80mila di San Siro. E che importa se ad Appiano Gentile sono stati compagni di squadra tre anni. Morale? Il campione del mondo finisce in ospedale per una notte con una costola rotta.

" Poi vado all’Inter, al Barcellona, al Milan... Nella prima partita, il Derby della Madonnina, sono tutti contro di me. Questo mi carica. Però se non hai il controllo non va bene, perché perdi la testa e fai qualcosa di stupido. Arrivo al rigore, e chi mi ha fatto fallo? Materazzi. Meglio, 1-0 Milan. Nel secondo tempo Matrix mi carica e gli faccio una mossa di Taekwondo. L’ho mandato in ospedale. Stankovic mi chiede: "Perché l’hai fatto, Ibra?". E io gli rispondo: "Ho aspettato questo momento per quattro anni. Ecco perché". E me ne sono andato. What goes around comes around. [Zlatan Ibrahimovic a GQ il 5 dicembre 2019] "

La risposta dell'interista ha acceso già a dicembre, in tempi non sospetti, l'attesa per il derby di domenica prossima. Ma torniamo a quella serata del 14 novembre 2010 decisa da Ibra su rigore. Lo svedese alza gli occhi verso l'alto, verso la Nord, con cui in passato aveva avuto ben più di uno screzio. Gli occhi della sfida e basta, questa volta. Il Milan vince 1-0, e chiuderà virtualmente la corsa Scudetto (l'ultimo in bacheca del Diavolo) nella gara di ritorno (3-0), che Ibra salta, però, per squalifica. Nell'agosto del 2011, con il tricolore sul petto, ecco la sfida bis con l'Inter per la Supercoppa italiana. Zlatan segna ancora (l'1-1 di testa), prima che Boateng consegni il titolo al Milan.

Javier Zanetti a colloquio con Zlatan Ibrahimovic nella Supercoppa Italiana del 2011 a PechinoGetty Images

È nella stagione 2011-12 che Ibrahimovic sfiderà l'Inter per l'ultima volta… finora. Nell'andata passano i nerazzurri grazie a un gol del Principe Milito. Nel ritorno, il Diavolo è ancora in lotta per lo Scudetto contro la Juve e Zlatan è protagonista dell'ennesimo siparietto sull'erba di San Siro. Al 44' Julio Cesar tira giù Boateng in area di rigore, l'arbitro indica il dischetto. Il portiere brasiliano si avvicina a Ibra, posticipando di qualche minuto il tiro dagli undici metri. Una pausa che sembra durare una vita. Qualche parola, un sorriso. E poi la linguaccia, iconica. Stai vivendo quel momento e sai perfettamente che passerà alla Storia del calcio. Lo svedese non reagisce, è impassibile, glaciale. Segna, infilando la palla sotto le braccia di Julio. Solo una soddisfazione, una frase: "Visto? Mi sembra sia dentro". Non contento firma la personale doppietta al primo minuto del secondo tempo con un delizioso tocco che inganna l'estremo difensore in uscita. L'Inter, però, rimonta la gara, vince addirittura 4-2 e consegna l'aritmetico scudetto nella mani della prima Juve di Conte. Per Ibra è il sesto k.o. contro i nerazzurri. Il libro dei derby attende l'ennesimo capitolo...