L’Inter e quella zona Champions in tasca che potrebbe toglierle stimoli

Non però nel caso dell’Inter, che contro il Sassuolo è stata la solita Inter: più vicina agli alti e bassi di stagione che non alle cime di alcune scalate (Lazio su tutte).

Mancava Keita Balde, uno dei più in forma, ma questo non credo sia sufficiente a spiegare il momento. L’ennesimo momento. Spalletti naviga a vista, le ha provate tutte, anche se «alcune» meno di altre (la coppia Icardi-Lautaro, per esempio).

Di sicuro funziona la fase difensiva, seconda solo alla Juventus: undici gare senza reti al passivo, Handanovic hombre del partido persino sabato, e questo non è il massimo. C’è poi Brozovic, il cui ruolo di regista arretrato ha scosso il centrocampo (ultimamente, un po’ meno). Ricordo inoltre l’esplosione di Politano, al di là della crescita, già citata, di Keita.

Cosa non funziona, viceversa? Nainggolan, versione aggiornata di Vidal, ostaggio di muscoli troppo carichi e di notti troppo spericolate per non pagarne il fio. E poi Perisic, il solito Perisic tutto luci e ombre. Furente, mi dicono, per l’illusione-Modric. Asamoah ha portato esperienza, non voli pindarici; Vrsaljko, in compenso, è bloccato nel traffico, complice un infortunio che gli ha zavorrato l’impatto. Candreva non piace più, Gagliardini non piace ancora.

Capitolo Icardi. Viviamo nel web-mondo, dove il molto che circola molto condiziona: corretto o errato che sia. Il tormentone del triangolo Maurito-Wanda-rinnovo eccita come ogni film di cui si finge di non conoscere l’epilogo. Icardi è fatto così: in campo e fuori. Prendere o lasciare. Ma prima di farlo diventare un problema, ci penserei su. Resterà.

Perso Rafinha e disperso Zaniolo, urge la scintilla del trequartista. I progressi di Joao Mario e il mestiere di Borja Valero sono cornice, non quadro. La butto lì: perché non disegnare un 3-4-1-2? Handanovic in porta, poi Miranda (o D’Ambrosio), De Vrij e Skriniar; quindi Politano, Vecino, Brozovic, Perisic; Nainggolan fra le linee; davanti, Lautaro e Icardi.

Marotta, lui, sta cercando di mettere ordine in un club storicamente pazzo: il turno a Radja e la multa al capitano riassumono il cambio d’indirizzo. A Spalletti la proprietà ha parlato chiaro. Gli chiede un trofeo, o la Coppa Italia o l’Europa League; la sola zona Champions, fosse anche il terzo posto, non basta più. I fantasmi di Mourinho e Conte rappresentano suggestioni piccanti. E le casse di Suning vuote non sono.

Un anno fa, alla ventesima, l’Inter pareggiò 1-1 a Firenze, aveva un paio di punti in più (42 a 40) e Icardi aveva realizzato il doppio di gol (18 a 9). Non vorrei che la paradossale sicurezza della «Champions in tasca», visto il più otto sulla Lazio quinta, finisse per toglierle stimoli. Qual è il vostro parere sull’Inter di oggi, e soprattutto, di domani?