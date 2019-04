In Europa pochi campionati combattuti

"E' un campionato dove si è verificato un distacco enorme a 2-3 mesi dalla fine, che non c'era mai stato. Le altre squadre hanno cominciato giustamente a pensare ad altre cose, avendo un buon margine di vantaggio. Giusto che il Napoli pensi all'Arsenal. Non ricordavo un finale così. Allo spettacolo non fa bene, ma anche in Francia, con il Psg in Francia, è la stessa cosa. I campionati combattuti sono pochi, quello inglese e quello tedesco. Anche in Liga il Barcellona ha 11 punti di vantaggio. È una cosa abbastanza frequente, con le grandi potenze economiche non c'è niente da fare. Ma è merito anche della grande qualità di chi gestisce le società. Non è solo questione di bilancio, ma anche di capacità gestionale

Ajax v Juventus

La Juventus ha tutte le possibilità per vincere la Champions. Prima di volare ad Amsterdam, nel '97, vincemmo 6-1 contro il Milan a Milano. Questo può essere di buon auspicio. E' una partita molto difficile, c'è il rischio, anche se non penso la Juve lo farà, che qualcuno possa pensare che aver pescato l'Ajax sia stata una fortuna. Non credo sia una fortuna, è un impegno molto, molto difficile, l'Ajax gioca un calcio che può mettere in difficoltà chiunque. Se la Juventus può vincere la Champions? Mi auguro di sì, ma non è facile. Fino a un paio di anni fa c'erano 2-3 squadre un gradino sopra ora Juve, ora i bianconeri sono stabilmente nel gruppetto di chi può vincerla. Quest'anno hanno un valore aggiunto, Ronaldo, ma è determinante solo se tutti si esprimono al cento per cento, come è successo contro l'Atletico. La Juve quest'anno ha tutte le possibilità per poter vincere la Champions. Più forte questa o quelle vinse la Champions nel 1996? Io ho avuto tantissimi campioni, ma non si possono paragonare squadre con 20 anni di differenza

Juventus-Milan? Fabbri ha perso bella occasione

L'arbitro Fabbri ha perso bella occasione, dare un calcio di rigore contro la Juve, sarebbe stato applaudito da tutta l'Italia calcistica. E' una battuta. Onestamente, il rigore sembrava esserci. Ti danno la possibilità di andare a rivedere l'episodio, lo guardi, e non lo dai? Mi sono meravigliato che non sia stato dato questo calcio di rigore

Allegri? Resterà a lungo alla Juve, ciclo non è finito

Il futuro di Allegri? Credo che sarà alla Juventus il più a lungo possibile. Bisogna vedere se sono convinti che sia finito un ciclo. Alla Juve lavorano ogni anno per fare durare il ciclo, è la forza delle grandi squadre, vedi il Manchester United di Ferguson. Lì sta la bravura di Allegri, inserire giocatori un po' alla volta, non bruciarli, sfruttare al massimo l'esperienza e il mestiere e il senso di appartenenza. E' quella la forza dell'allenatore. Finché c'è possibilità di restare alla Juventus, uno ci deve stare. E credo che Max ci starà il più possibile. Non credo andrà via, si trova bene alla Juve, è molto stimato, e sa che trovare un'altra Juve non è semplice. Il rapporto con l'ambiente è fantastico. Andrà via quando si renderà conto che è finito un ciclo, non mi sembra che sia il caso

Allegri-Lippi - 2012LaPresse.it

Kean gestito bene, carta importantissima da giocare

Se Kean merita di essere titolare? Merita di essere gestito, e fatto giocare in base a quello che pensa Allegri. Fino ad adesso è stato gestito in maniera perfetta. Non so se Ronaldo giocherà mercoledì contro l'Ajax, se è il caso di rischiarlo o meno, faranno le loro valutazioni. Ma la forza di una squadra è avere la consapevolezza che hai un giovane di 19 anni che ogni volta che entra in campo, in 20 minuti fa gol. E' una carta importantissima da potersi giocare