Liste Serie A 2019/20: extracomunitari, vivai e italiani squadra per squadra

In vista dell’imminente partenza del calciomercato estivo (lunedì lo start) è doveroso fare il punto sulle liste delle squadre di Serie A, partendo dagli extra-UE per passare dai calciatori cresciuti nel proprio vivaio e in quello italiano. Da qualche anno a questa parte, però, il mercato è mosso anche da regole ferree sul tesseramento degli extracomunitari e la restrizione a soli 25 giocatori registrabili (e dunque utilizzabili) durante il corso dell’annata. In questo appuntamento (che ritornerà nel corso dell’estate), andremo a riepilogare lo stato attuale delle 20 rose del massimo campionato, cercando anche di interpretare le eventuali mosse di mercato dei club italiani.

E’ doveroso, prima di tutto, specificare come il primo punto riguardi in senso stretto l’acquisto del calciatore non dotato di passaporto comunitario, mentre il secondo è utile per capire chi potrà scendere in campo e difendere i colori della propria squadra. Ovviamente, chi non dovesse essere inserito in lista, non potrà scendere in campo fino a gennaio, mese nel quale si avrà la possibilità di aggiornarla.

Video - Da Sensi-Inter alla sopresa Pellegrini-Juventus: la giornata di calciomercato in 1 minuto 00:58

Questione extracomunitari

Il vincolo sugli extracomunitari limita i club al tesseramento di questi giocatori al di fuori dell’Italia, secondo determinati vincoli e graduatorie riferite all’anno precedente: le società che hanno 0 o 1 extra-UE tesserati al 30 Giugno 2019, possono acquisirne dall’estero senza alcun vincolo, arrivando al numero massimo consentito (3); per chi invece ne ha 2, può comprarne altri 2 senza alcun vincolo, a patto che vi sia una sostituzione, di fatto cedendone uno; infine, chi ne avesse più di 2 al termine di questa stagione, può comprarne 2 fuori dai confini italiani a patto che uno sia una sostituzione, mentre l’altro debba rispettare un vincolo sulle nazionali. Per vincolo sulle nazionali, si intende che abbia presenziato a 5 partite della sua nazionale di categoria, oppure ad almeno 2 nell’ultimo anno.

La cessione di un extracomunitario libera uno slot solamente se questo viene ceduto a titolo definitivo all’estero, viene svincolato oppure abbia acquisito un passaporto comunitario entro l’inizio della stagione 2019/20. Tutti i trasferimenti entro i confini nazionali, dunque, non vanno ad influire sui posti extra-UE. In pratica, è stata limitata la regola del “cedi e liberi uno slot” agli extra-UE che hanno determinate presenze in nazionale, sulla falsa riga del modello inglese.

Incognita grossa e abbastanza delicata rimane la categoria dei “Giovani di serie”, cioè quei giocatori extracomunitari under 19 tesserati per le squadre senza contratto professionistico, tipicamente esuberi delle Primavere e storicamente sacrificati per ingaggiare i grandi. Se fino a qualche anno fa era possibile tutto ciò, ora necessitano di almeno 3 anni da “professionista” prima di poter liberare un posto. In conclusione, visto l’alto numero di questi nei club e l’altissima incertezza che esiste dietro questi ragazzi e il loro tesseramento, considereremo solo i principali per ogni squadra.

La lista dei 25 come funziona?

La lista è composta da massimo 25 giocatori, comprensivi di almeno 4 giocatori cresciuti nel vivaio del club e 4 che sono cresciuti in un qualsiasi vivaio italiano, portando il numero degli italiani ad un minimo di 8. Per “cresciuti nel vivaio del club” si intende un triennio consecutivo di militanza nello stesso club tra i 15 e i 21 anni, senza dunque prestiti ad altre società. Per il vivaio nazionale, invece, vale la stessa regola, ma non sono necessari i 3 anni consecutivi in una stessa squadra, l’importante è che siano tutte squadre italiane di una qualsiasi serie. In tutto questo sono esclusi gli Under22 (cioè nati dopo il 1 Gennaio 1997), che possono essere inseriti a seconda delle esigenze del club (cioè se non si hanno abbastanza giocatori del vivaio Over22). Nel caso in cui una squadra non riesca ad arrivare al minimo numero di giocatori del settore giovanile (sia nazionale che di club), allora dovrà lasciare tanti posti liberi nella lista, quanti sono i giocatori mancanti per soddisfare i parametri federali. Detto questo, molto brevemente, andiamo ad analizzare squadra per squadra, valutando anche come dovrebbe agire sul mercato per rispettare i regolamenti.

Legenda

SV = Senza vincoli sulle presenze in nazionale, senza sotituzione

SVS = Senza vincoli, ma con sostituzione

CVS = Con vincolo sulla nazionale, ma con sostituzione

* = giocatore Under22

° = nuovo acquisto (dal 1 luglio 2019)

^= giocatore attualmente in prestito ad un altro club

Le 20 squadre di Serie A

Atalanta

Extracomunitari tesserati: 6 (Radunovic, Schmidt^, Palomino, Zapata, Ibanez, Muriel°)

Extracomunitari tesserabili: 1 (1 CVS)

Giovani del Vivaio: 4 (Rossi, Melegoni*, Capone*, Barrow*)

N° giovani del vivaio da tesserare: 0

Italiani: 8 (Masiello, Varnier*, Gollini, Mancini, Tumminello*, Pessina*, Bettella*, Valzania, Mattiello, D’Alessandro, Fazzi)

N° italiani da tesserare: 0

Il nuovo acquisto Muriel va ad occupare la prima casella per gli extracomunitari, tuttavia rispettando il vincolo nazionale l’Atalanta potrebbe acquistare un giocatore senza questo requisito.

Bologna

Extracomunitari tesserati: 9 (Mbaye, Pulgar, Donsah, Okwonkwo^, Juan Valencia, Paz, Santander, Caio Pirana, Tomiyasu°)

Extracomunitari tesserabili: 1 (1 CVS)

Giovani del Vivaio: 0

N° giovani del vivaio da tesserare: 4

Italiani: 10 (Mbaye, Donsah*, Destro, Falcinelli, Santurro, Calabresi, Poli, Okwonkwo*, Bani, Orsolini)

N° italiani da tesserare: 0

Il giapponese Tomiyasu occuperà lo slot senza sostituzione, visto che il Bologna non ha ancora provveduto a cedere un extracomunitario a titolo definitivo.

Brescia

Extracomunitari tesserati: 0

Extracomunitari tesserabili: 3 (3 SV)

Giovani del Vivaio: 5 (Tonali*, Morosini, Semprini*, Lancini, Cistana*)

N° giovani del vivaio da tesserare: 0

Italiani: 11 (Alfonso, Bastianello, Martella, Sabelli, Ndoj, Bisoli, Dall’Oglio, Martinelli, Dessena, Alf. Donnarumma, Torregrossa)

N° italiani da tesserare: 0

Cagliari

Extracomunitari tesserati: 6 (Joao Pedro, Farias, Han, Ceter, Castro, Oliva)

Extracomunitari tesserabili: 2 (1 CVS, 1 SV)

Giovani del Vivaio: 3 (Barella*, Aresti, Deiola)

N° giovani del vivaio da tesserare: 1

Italiani: 12 (Cragno, Ceppitelli, Pisacane, Faragò, Dessena, Farias, Cigarini, Romagna*, Andreolli, Pavoletti, Cerri, Cacciatore)

N° italiani da tesserare: 0

Fiorentina

Extracomunitari tesserati: 8 (Gilberto^, Olivera^, Milenkovic, Hugo, Vlahovic, Terzic°)

Extracomunitari tesserabili: 0

Giovani del Vivaio: 2 (Chiesa*, Sottil*)

N° giovani del vivaio da tesserare: 2

Italiani: 6 (Saponara, Benassi, Biraghi, Laurini, Ceccherini, Dragowski*)

N° italiani da tesserare: 0

Genoa

Extracomunitari tesserati: 8 (Pandev, Zukanovic, Rodriguez T.^, El Yamiq, Lakicevic, Kouamè, Romero, Zapata°)

Extracomunitari tesserabili: 2 (1 CV, 1 SV)

Giovani del Vivaio: 1 (Candela*)

N° giovani del vivaio da tesserare: 3

Italiani: 11 (Pandev, Biraschi, Lapadula, Galabinov, Criscito, Radu*, Marchetti, Valietti*, Mazzitelli, Kouamè*, Favilli*, Dalmonte*)

N° italiani da tesserare: 0

Già ceduto a zero il serbo Lazovic, il Genoa ha la possibilità ora di tesserare due extracomunitari (uno però deve rispettare il requisito delle presenze nazionali). Il colombiano Zapata invece non va ad occupare alcuna casella, dato che nella sua precedente esperienza ha giocato in Italia (al Milan).

Inter

Extracomunitari tesserati: 9 (Miranda, Gnoukouri, Gabigol, Colidio, Dalbert, Asamoah, Martinez, Brazao°)

Extracomunitari tesserabili: 2 (1 CVS, 1 SV)

Giovani del Vivaio: 1 (Berni)

N° giovani del vivaio da tesserare: 1

Italiani: 12 (Icardi, D’Ambrosio, Ranocchia, Gagliardini, Candreva, Padelli, Asamoah, Nainggolan, Politano, Salcedo*, Bastoni*)

N° italiani da tesserare: 0

Il nuovo acquisto Godin è comunitario, essendo in possesso del passaporto spagnolo oltre che uruguaiano. Il giovane portiere brasiliano Brazao arriva invece dal Parma, dunque non occupa nessun posto.

Video - Godin in lacrime saluta l'Atletico Madrid: "E' dura, sarò sempre un tifoso". Giocherà nell'Inter 01:01

Juventus

Extracomunitari tesserati: 6 (Alex Sandro, Cuadrado, Bentacur, Matheus Pereira, Douglas Costa, Rogerio)

Extracomunitari tesserabili: 2 (1 CVS, 1 SV)

Giovani del Vivaio: 3 (Pinsoglio, Kean*, Caviglia*)

N° giovani del vivaio da tesserare: 1

Italiani: 8 (Chiellini, Rugani, Dybala, De Sciglio, Bernardeschi, Perin, Spinazzola, Bonucci)

N° italiani da tesserare: 0

Lazio

Extracomunitari tesserati: 7 (Wallace, Bastos, Minala, Marusic, Strakosha, Milinkovic-Savic, Luan Capanni)

Extracomunitari tesserabili: 0

Giovani del Vivaio: 9 (Murgia, Lombardi, Crecco, Strakosha, Guerrieri, Cataldi, Minala, Rossi*, Filippini)

N° giovani del vivaio da tesserare: 0

Italiani: 5 (Parolo, Immobile, Acerbi, Luiz Felipe, Di Gennaro)

N° italiani da tesserare: 0

Lecce

Extracomunitari tesserati: 1 (Vera°)

Extracomunitari tesserabili: 2 (2 SV)

Giovani del Vivaio: 2 (Bleve, Falco)

N° giovani del vivaio da tesserare: 2

Italiani: 11 (Vigorito, Lucioni, Meccariello, Riccardi, Calderoni, Fiamozzi, Petriccone, Tabanelli, Mancosu, La Mantia, Saraniti)

N° italiani da tesserare: 0

Milan

Extracomunitari tesserati: 2 (Kessiè, Paquetà)

Extracomunitari tesserabili: 2 (1 CV, 1 SV)

Giovani del Vivaio: 6 (Calabria, Donnarumma G.*, Donnarumma A., Cutrone*, Simic, Plizzari*, Tsadjout*)

N° giovani del vivaio da tesserare: 0

Italiani: 6 (Romagnoli, Bonaventura, Conti, Borini, Kessiè, Caldara)

N° italiani da tesserare: 0

La cessione di Zapata a parametro zero consente al Milan di acquistare già due extracomunitari, senza doverne cedere alcuno.

Napoli

Extracomunitari tesserati: 5 (Hysaj, Maksimovic, Leandrinho, Vinicius, Ospina)

Extracomunitari tesserabili: 2 (1 CVS, 1 SV)

Giovani del Vivaio: 3 (Insigne L., Luperto, Sepe)

N° giovani del vivaio da tesserare: 1

Italiani: 7 (Hysaj, Zielinski, Diawara*, Verdi, Meret*, Tonelli, Di Lorenzo, Inglese)

N° italiani da tesserare: 0

Parma

Extracomunitari tesserati: 3 (Baraye, Gervinho, Diakhatè)

Extracomunitari tesserabili: 2 (1 CVS, 1 SV)

Giovani del Vivaio: 0 ()

N° giovani del vivaio da tesserare: 4

Italiani: 10 (Frattali, Gagliolo, Iacoponi, Gazzola, Dezi, Barillà, Scozzarella, Baraye, Ceravolo, Sprocati)

N° italiani da tesserare: 0

La cessione di Brazao all’Inter non porterà alcun vantaggio per il tesseramento di extracomunitari dall’estero.

Roma

Extracomunitari tesserati: 8 (Dzeko, Juan Jesus, Gerson, Sadiq, Bruno Peres^, Under, Kolarov, Fuzato)

Extracomunitari tesserabili: 2 (1 CVS, 1 SV)

Giovani del Vivaio: 4 (Florenzi, Lo. Pellegrini, Lu. Pellegrini*, Capradossi)

N° giovani del vivaio da tesserare: 0

Italiani: 5 (ElSharaawy, Cristante, Mirante, Santon, Zaniolo*)

N° italiani da tesserare: 0

Sampdoria

Extracomunitari tesserati: 3 (Ramirez, Colley, Maroni°)

Extracomunitari tesserabili: 1 (1 CV o 1 SV)

Giovani del Vivaio: 1 (Rolando)

N° giovani del vivaio da tesserare: 3

Italiani: 13 (Regini, Quagliarella, Sala, Caprari, Murru, A. Ferrari, Audero*, Jankto, Defrel, Gabbiadini, Sau, De Paoli, Verre, Capezzi)

N° italiani da tesserare: 0

Siccome l’argentino Maroni conta ben 14 presenze con la propria nazionale di categoria (Under 20), potrà occupare entrambi gli slot: vista anche la cessione del senegalese Diop a parametro zero, la Sampdoria potrà decidere se tesserare un extra-UE che rispetti o meno il vincolo nazionale.

Sassuolo

Extracomunitari tesserati: 3 (Djuricic, Marlon, Demiral)

Extracomunitari tesserabili: 2 (1 CVS, 1 SV)

Giovani del Vivaio: 4 (Berardi, Adjapong*, Raspadori*, Satalino*)

N° giovani del vivaio da tesserare: 0

Italiani: 17 (Consigli, Peluso, Magnanelli, Matri, Dell’Orco, Sensi, Duncan, Di Francesco, Cassata*, Lirola, Babacar, Sernicola*, Magnani, Brignola*, G.Ferrari, Locatelli*, Cassata*)

N° italiani da tesserare: 0

Spal

Extracomunitari tesserati: 4 (Everton Luiz, Thiam, Jankovic, Igor°)

Extracomunitari tesserabili: 2 (1 CVS, 1 SV)

Giovani del Vivaio: 0 ()

N° giovani del vivaio da tesserare: 4

Italiani: 18 (Vicari, Schiattarella, Lazzari, Antenucci, Floccari, Felipe, Viviani, Paloschi, Gomis A., Gomis M.*, Costa, Salamon, Vitale*, Fares*, Petagna, Moncini, Valdifiori, Missiroli)

N° italiani da tesserare: 0

Torino

Extracomunitari tesserati: 6 (Acquah, Lukic, Lyanco, Rincon, Milinkovic-Savic, Bremer)

Extracomunitari tesserabili: 2 (1 CV, 1 SV)

Giovani del Vivaio: 3 (Parigini*, Edera*, Bonifazi)

N° giovani del vivaio da tesserare: 1

Italiani: 9 (Baselli, Belotti, De Silvestri, Sirigu, Izzo, Rosati, Soriano, Zaza)

N° italiani da tesserare: 0

Udinese

Extracomunitari tesserati: 12 (Samir, Ali Adnan, Iniguez, Aguirre, Ewandro^, Mallè, Bajic^, Coulibaly, Badu, Vizeu, Micin, Opoku)

Extracomunitari tesserabili: 0

Giovani del Vivaio: 3 (Scuffet*, Pontisso*, Perisan*)

N° giovani del vivaio da tesserare: 1

Italiani: 5 (Angella, Lasagna, Pezzella*, Behrami, Mandragora*)

N° italiani da tesserare: 0

Verona

Extracomunitari tesserati: 2 (Sun-woo Lee, Rrahmani)

Extracomunitari tesserabili: 2 (1 CV, 1 SV)

Giovani del Vivaio: 2 (Danzi*, Kumbulla*)

N° giovani del vivaio da tesserare: 2

Italiani: 14 (Silvestri, Marrone, Crescenzi, Vitale, Faraoni, Almici, Bessa, Valoti, Di Gaudio, Laribi, Ragusa, Di Carmine, Pazzini, Zaccagni)

N° italiani da tesserare: 0

L’analisi è stata effettuata il 29 giugno, tenendo conto dei giocatori effettivamente sotto contratto meno quelli prestati. I tanti giovani (Under22) inseriti nella lista vivaio, nonostante possano anche non essere presenti, saranno necessari per soddisfare i criteri dell’iscrizione stessa.

Di Gianluca Zanfi (Twitter @GianlucaZanfi)