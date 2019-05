L’Empoli di Aurelio Andreazzoli è vivo, vince di misura il derby toscano contro la Fiorentina di Vincenzo Montella, e alimenta così le speranze di salvezza in queste ultime tre giornate. La partita è stata equilibrata e con tante occasioni di rete da ambo le parti, anche se a dire il vero il migliore in campo è stato il portiere empolese Dragowski decisivo in più di una circostanza e autore di un miracolo su Vlahovic. Il risultato più giusto, dunque, sarebbe stato un pareggio ma alla fine i padroni di casa hanno capitalizzato al massimo una delle poche occasioni avute con Farias che di testa ha beffato Lafont. Con questo successo l’Empoli si porta a quota 32 punti, a meno due da Udinese e Genoa, che oggi giocherà in casa contro la Roma. La salvezza per i ragazzi di Andreazzoli non è un’utopia, anche se resta difficile. Quarta sconfitta per la viola in cinque partite nella gestione Montella e crisi nera per la società dei Della Valle che non è ancora matematicamente salva.

La cronaca

L’Empoli parte davvero forte e al primo minuto si presenta per due volte davanti a Lafont che prima para il tiro di Caputo, poi la difesa respinge il tentativo di Caputo e la terza volta Traorè trova la deviazione in corner di Pezzella. Irrati concede il rigore ma dopo aver rivisto le immagini al Var cambia decisione e concede il corner.I viola rispondono con il tiro di Muriel appena fuori area: blocca a terra Dragowski. Biraghi crossa benissimo al 14’ per Muriel che decolla di testa: Dragowski si distende e la mette in angolo. Ancora Muriel al 29’ ci prova con un gran tiro dalla distanza: la palla termina fuori.

Nella ripresa Biraghi chiama alla parata Dragowski al 46’, mentre al 49’ è Krunic ad aver sul piede la palla dell’1-0 ma Lafont la mette in angolo. Simeone va al tiro di sinistro al 51’ ma la sua conclusione termina alta e al 54’ l’Empoli passa in vantaggio con Di Lorenzo che pennella bene per Farias che di testa anticipa Milenkovic e fa 1-0. Simeone risponde con un colpo di testa alto al 56’ e al 57’ Dragowski compie una doppia parata su Muriel prima e Simeone poi. Dragowski para benissimo su Chiesa al 68’ e al 70’ Traoré salva tutto sul colpo di testa vincente di Simeone. Dragowski compie un miracolo su Vlahovic all’81’ e permette così all’Empoli di restare sull’1-0. All’84’ Di Lorenzo svetta bene di testa sul cross di Krunic ma Lafont dice no.

La statistica chiave

Terzo gol contro la Fiorentina per il brasiliano dell’Empoli Farias che sale a quota sei reti in 29 presenze stagionali. Quarta sconfitta in cinque partie per la viola con la gestione Montella

Il migliore

Bartolomiej DRAGOWSKI 7,5 – Sventa benissimo il colpo di testa di Muriel, para il tiro di Biraghi, dice no ancora a Muriel, Simeone e Chiesa. Compie un miracolo su Vlahovic a nove dal termine. Sempre più una sicurezza

Il peggiore

Nikola MILENKOVIC 5- Si fa anticipare in maniera ingenua da Farias e la sua negligenza costa caro alla Fiorentina.

La dichiarazione

Diego FARIAS ai microfoni di Dazn: "Salvezza? Ci sto provando con gol e assist. Speriamo di aiutare l'Empoli a salvarci. Dobbiamo lottare fino alla fne, se giochiamo così possimao salvarci. Provremo a vincere più partite possibili per ottenere la salvezza. L'assist di Di Lorenzo? Molto bello, lo ringrazio. Ora a Genova per fare un gran risultato"

Il tabellino

Empoli: Dragowski, Veseli, Rasmussen, Nikolau, Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic (90’ Ucan), Pajac, Caputo, Farias (74’ Acquah)

Fiorentina: Lafont, Milenkovic, Pezzella (86’ Gerson), Ceccherini, Biraghi, Edimilson, Benassi, Veretout, Mirallas (60’ Chiesa) Muriel (67’ Vlahovic), Simeone

Reti: 54’ Farias (E)

Ammoniti: Edimilson (F), Pajac (E), Bennacer (E), Di Lorenzo (E)