Pellegrini-Perotti e la Roma batte 2-1 il Parma nell'ultima di capitan De Rossi

La Roma chiude con una vittoria il proprio campionato, col 2-1 al Parma che però non regala ai giallorossi il tanto agognato posto in Champions League. I giallorossi si accontentano dell’Europa League, ma all’Olimpico si fa festa e si piange per l’addio di Daniele Rossi che lascia dopo 18 stagioni in giallorosso. Standing ovation per il capitano che ha colmato il vuoto dopo l’addio di Francesco Totti.

Cronaca

Meglio il Parma nella prima parte di gara con la squadra di D’Aversa che è pericolosa su punizione con Bruno Alves e con Gervinho che viene chiuso da Mirante. Ci prova anche Dezi, ma Mirante è ancora decisivo. Al 35’ arriva però il vantaggio della Roma con il sinistro al volo di Pellegrini che supera Frattali anche a causa di una deviazione di un difensore del Parma. I padroni di casa cercano anche il raddoppio, ma Frattali para sul sinistro di Dzeko servito da Pastore.

Pellegrini - Roma-Parma - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Si riparte con la Roma che sfiora il 2-0, ma Frattali devia sul palo la conclusione di Diego Perotti. Ranieri inserisce Cristante e Schick al posto di Pastore e Dzeko, con il bosniaco che viene fischiato da una parte della tifoseria. Gervinho spara alle stelle la chance per il pari, poi è Gobbi a chiudere sul colpo di testa di Schick. All’82’ la meritata standing ovation per Daniele De Rossi che lascia il posto ad Ünder. Il Parma pareggia con un diagonale di Gervinho, ma Diego Perotti firma comunque il gol vittoria su assist di Ünder.

La statistica

18 - Le stagioni di Daniele De Rossi con la maglia dei giallorossi. Si chiude un’era in casa Roma.

Il Tweet

Standing ovation giustissima per Daniele De Rossi...

Tabellino

Roma-Parma 2-1

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Lo.Pellegrini, De Rossi (82’ Ünder); Diego Perotti, Pastore (57’ Cristante), El Shaarawy; Dzeko (62’ Schick). All. Claudio Ranieri

Parma (4-3-3): Frattali; Iacoponi (79’ Gazzola), Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Dezi, Stulac (66’ Machín), Kucka; Sprocati, Ceravolo, Gervinho. All. Roberto D'Aversa

Marcatori: 35’ Lo.Pellegrini (R); 86' Gervinho (P); 89' Diego Perotti (R)

Arbitro: Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo

Ammoniti: 38’ Kucka, 41’ Diego Perotti, 66’ Juan Jesus

Espulsi: nessuno