Defrel-Quagliarella, la Samp domina il Derby della Lanterna: Genoa ko 2-0

Troppa Sampdoria per questo Genoa. In estrema sintesi ecco la sentenza del Derby della Lanterna numero 118: bastano infatti appena 53 minuti agli uomini di Marco Giampaolo per archiviare la pratica Grifone e portarsi ad appena un punticino dalla Lazio ottava della classe e a due dal Torino settimo e fermato in casa dal Cagliari. Genoa per contro costretto a guardarsi alle spalle perchè in caso di impresa dell’Empoli contro l’Atalanta gli uomini di Cesare Prandelli si ritroveranno ad appena tre lunghezze dalla quota retrocessione.

La cronaca della partita

Fuoco e fiamme in avvio ma è la Sampdoria a portarsi in vantaggio grazie al furtivo sinistro da distanza ravvicinate di Gregoire Defrel su cross teso dalla destra di Fabio Quagliarella, che in seguito avrebbe l’occasione per raddoppiare (bravo Biraschi a salvare sulla linea di porta).

Vittoria blucerchiata in cassaforte in avvio di ripresa: “mani” netto di Biraschi sul controllo a seguire di Defrel, Calvarese indica il dischetto ed espelle il difensore genoano per aver interrotto irregolarmente una chiara occasione da gol. Quagliarella scrive il 22esimo gol in campionato e da qui in poi è solo accademia con una grande parata di Radu nel recupero a negare la doppietta a Quagliarella.

La statistica chiave

30 - Solo Lionel Messi (45) e Kylian Mbappé (33) hanno preso parte attiva a più gol di Fabio Quagliarella (29 - 22 reti, 8 assist) nei Top-5 campionati europei 2018/19.

Il migliore

Gregoire DEFREL – Incontenibile. Si avventa sul cross di Quagliarella in avvio, propizia il penalty del 2-0; fa ammattire tutti quanti nella difesa del Grifone. Pazzesca la sua traformazione nello scorcio di stagione più importante.

Il peggiore

Davide BIRASCHI – Derby da dimenticare per il difensore italiano: bruciato da Defrel in avvio, costretto a spendere il fallo da rosso per sbarrare la strada allo stesso attaccante francese. Sciagurato.

Il tabellino

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala (83' Bereszyński), Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty (58' Jankto); Ramirez; Quagliarella, Defrel (71' Gabbiadini). All. Giampaolo

Genoa (3-5-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pedro Pereira, Rolon (56' Lerager), Veloso, Bessa (78' Sanabria), Lazovic; Pandev, Kouamé (73' Sanabria). All. Prandelli

Arbitro: Calvarese

Gol: 3' Defrel, 53' rig. Quagliarella

Ammoniti: Linetty, Gabbiadini; Romero, Criscito, Veloso, Pandev, Lerager Espulso: Biraschi