Lo strano audio presunto di Nainggolan: "Voglio tornare a Roma, ma dovrei fare un casino qua..."

" Voglio tornare. Mi danno tutti per finito, ma va bene, tanto io ho sempre dimostrato sul campo e alla fine sono sempre stati zitti. Ma se tra un po' mi vengono a leccare il culo, per caso, qua, alcuni interisti, ti giuro che gli rompo il culo a tutti. Da quando sono amico di Totti, magari spingerà lui, perché io poi dovrei fare un casino qua per potermene andare. "

Presentando il big-match del Boxing-Day tra Inter e Napoli, Luciano Spalletti ha spiegato come la scelta di non convocare Radja Nainggolan per motivi disciplinari sia solamente circoscritta alla serata del 26 dicembre: il centrocampista belga, infatti, non sarebbe stato messo fuori rosa e dovrebbe tornare a disposizione già per il prossimo impegno di campionato contro l'Empoli.

Sul web, però, emergono strani frammenti di una presunta conversazione via whatsapp dello stesso Nainggolan, all'interno dei quali si evidenzia un profondo malessere del giocatore nella sua nuova esperienza nerazzurra dopo i tanti anni alla Roma misto a un forte desiderio di tornare in giallorosso, spinto, magari, anche dai buoni rapporti con Francesco Totti. È bisognoso precisare, però, come la fonte sia ancora da verificare.