Luciano Spalletti via dall'Inter: la reazione dei social tra ringraziamenti e sospiri di sollievo

Dopo due stagioni chiuse entrambe con la qualificazione alla Champions League, l'Inter ha deciso di esonerare Luciano Spalletti. Il tecnico toscano farà posto ad Antonio Conte che dovrà far fare l'ultimo salto di qualità alla squadra, magari lottando per lo Scudetto e facendo strada, possibilmente tanta, in Champions League. Inevitabilmente l'addio di Spalletti ha suscitato svariate reazioni sui social network: tantissimi quelli che lo ringraziano per il lavoro fatto, molti quelli che bacchettano la società per lo scarno comunicato dell'esonero, diversi quelli che esultano per questa separazione in attesa di Conte. E c'è anche chi lo vorrebbe nella sua squadra...

I tifosi ringraziano Spalletti...

... e bacchettano la società

C'è anche qualcuno che tira un sospiro di sollievo...

A Roma e Firenze lo reclamano!