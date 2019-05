La Lazio del turnover espugna 2-1 la Sardegna Arena. Un risultato che permette ai biancocelesti di portarsi a 58 punti rientrare in corsa per la corsa all'Europa League e di affilare al meglio i coltelli in vista della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Sardi che restano a quota 40, sempre a un passo dalla salvezza aritmetica.

Cagliari-Lazio, Serie A 2019-2019: da sinistra, Luca Cigarini (Cagliari) insegue Felipe Caicedo (Lazio) (LaPresse)LaPresse

La cronaca della partita

Primo tempo di marca biancoceleste. La Lazio sfiora il vantaggio: al 5' Correa chiude il triangolo con Caicedo che, a tu per tu con Cragno, calcia di poco alto. Al 21', quindi, potente destro a giro di Luis Alberto con pronta respinta dell'estremo difensore rossoblù. Un minuto dopo, invece, Caicedo si ritrova di nuovo alla conclusione sottoporta ma finisce per calciare incredibilmente sull'accorrente Parolo. Al 27', poi, su suggerimento dalla destra di Parolo, Luis Alberto conclude alle stelle da ottima posizione. Lo spagnolo, però, si farà perdonare al 31': sempre dalla destra arriva il cross basso di Marusic. Luis Alberto, dalle retrovie, insacca con un preciso piatto destro all'angolino. E' 0-1.

Cagliari-Lazio - Luis Alberto-CorreaLaPresse

Il Cagliari sfiora il pari al 38' con la bordata dalla distanza di Cigarini, che sfiora il palo. Al 39', però, è la Lazio ad andare a un passo dal raddoppio: fendente da fuori di Badelj e traversa piena con deviazione dell'ottimo Cragno. Nella ripresa la Lazio raddoppia già al 53': contropiede micidiale innescato da Marusic e rifinito da Luis Alberto per Correa, che insacca in diagonale tornando al gol in campionato dopo un digiuno che durava da novembre (fatta eccezione per il gol in Coppa a San Siro contro il MIlan). Girandola della sostituzione e Lazio che amministra il match. Al 71', quindi, Proto esce in area piccola e nega il gol a Deiola. Nel finale, quindi, dopo il ritorno in campo (dal lungo infortunio) di Castro, quest'ultimo estrae dal cilindro una palla pennellata per Pavoletti, che insacca di testa al 91'. Episodio che non mette in discussione la vittoria della Lazio: finisce 1-2.

La statistica chiave

Il tweet

Il migliore

Luis ALBERTO (Lazio): segna e fa segnare in un mix perfetto di fantasia e concretezza. Gara da incorniciare.

Il peggiore

João PEDRO (Cagliari): impalpabile là davanti. Quasi mai dialoga con il compagno di reparto Pavoletti.

La dichiarazione

Joaquin CORREA (Lazio, ai microfoni di SKY Sport): "Oggi era importante vincere per cancellare la brutta sconfitta contro l'Atalanta dello scorso weekend e rilanciare la sfida in vista della finale di Coppa. Missione compiuta, giocando anche un ottimo match".

Il tabellino

CAGLIARI-LAZIO 1-2

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Klavan, Romagna, Pellegrini; Deiola, Cigarini (57' Bradaric), Padoin (57' Cerri); Barella; João Pedro (77' Castro), Pavoletti. All.: Maran (squalificato, in panchina Maraner).

Lazio (3-5-2): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (72' Bastos); Marusic, Parolo, Badelj (62' Cataldi), Luis Alberto (84' Immobile), Lulic; Correa, Caicedo. All.: S. Inzaghi.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna.

Gol: 31' Luis Alberto (L), 53' Correa (L), 91' Pavoletti (C).

Note - Recupero 0+5. Ammoniti: Radu, Badelj, Proto, Cacciatore, Luiz Felipe.