Luis Alberto salva una Lazio sprecona e dà una spallata alla crisi, il Frosinone abdica 1-0

La Lazio scaccia l’incubo del terzo k.o. consecutivo e riparte battendo un Frosinone, rimasto in partita fino all’ultimo e che nel finale ha rischiato di strappare un pari clamoroso, ma che non avrebbe fatto gridare allo scandalo. Biancocelesti sciuponi e che nel primo tempo, sprecano almeno tre nitide palle gol e nella ripresa passano grazie al primo sigillo stagionale di Luis Alberto. La squadra di Inzaghi dopo il vantaggio però non trova la rete del 2-0 e tiene in vita la squadra di Longo che si proietta in avanti e protesta con Calvarese per un dubbio contatto in area di rigore fra Lulic e Ciano. Calvarese però lascia correre e la Lazio può tirare un sospiro di sollievo e godersi i tre punti.

La cronaca della partita

La Lazio, obbligata a fare punti, parte subito forte e alla prima sortita offensiva va subito in gol. Su uno schema da calcio di punizione, Acerbi libera con una sponda aerea Milinkovic-Savic che da due passi devia la sfera in rete, il serbo però è in leggero offside e il gol viene annullato. La Lazio non demorde e continua a premere sull’accelleratore e fra il 15’ e la mezzora di gioco crea tre colossali palle gol: al 18’ Parolo con un’incornata a colpo sicuro coglie il palo, sette minuti dopo Milinkovic-Savic, dopo un triangolo sublime con Immobile, non prende la porta da pochissimi metri mentre Immobile al 32’ calcia a lato un assist col contagiri di Lulic che chiedeva di essere spedito in fondo al sacco. Il Frosinone, prova ad allentare la tensione con una percussione di Cassata, che si libera di Wallace ma viene murato dalla provvidenziale chiusura di Acerbi. Nel finale il solito Milinkovic cerca l’angolino con un destro a giro, che esce di pochi centimetri mentre Perica spreca un tre contro due, intestardendosi a calciare e facendo imbestialire Chibsah che era libero in area di rigore.

Milinkovic-Savic, Lazio-Frosinone, Getty ImagesGetty Images

Nella ripresa dopo quattro minuti di gara, la Lazio passa: dopo un’azione confusa, Lulic mette un pallone in mezzo, Capuano in scivolata prova a deviare il pallone ma lo offre a Luis Alberto che con un rasoterra di prima intenzione trova l’1-0 e fa crollare il muro frusinate. Dopo il vantaggio ti aspetti che la Lazio affondi il colpo ma è il Frosinone ad avere la chance più ghiotta in contropiede con Perica, che assistito da Molinaro trova Radu a murargli la conclusione sottomisura a botta sicura. Nasato il pericolo, i biancocelesti accelerano e ci provano con Milinkovic-Savic e Acerbi, che da due passi alza incredibilmente un pallone che andava solo spinto in rete. Nel finale la Lazio morde il freno e il Frosinone tenta il tutto per tutto: l’episodio più eclatante però è il contatto dubbio in area fra Ciano e Lulic. Calvarese lascia correre e così il risultato non cambia, 1-0 per la squadra di Inzaghi.

La statistica chiave

Luis Alberto si conferma elemento imprescindibile nello scacchiere di Inzaghi. Lo spagnolo ha preso parte attiva a 11 gol nelle ultime 10 presenze in Serie A (cinque reti e sei assist).

Il migliore

Senad Lulic – Indemoniato, spinge come un ossesso sulla fascia di competenza e fa venire il mal di testa a Zampano e Brighenti che non lo prendono praticamente mai. Attento anche in fase di ripiegamento, è l’anima della squadra di Inzaghi e non un caso che la rete di Luis Alberto, nasca da una sua caparbia iniziativa. Nel finale rischia su un contrasto in area con Ciano ma Calvarese grazia lui e la Lazio.

Il peggiore

Ciro Immobile – Polveri bagnate. L’incredibile errore a porta spalancata al 32’ del primo tempo lo innervosisce e lo fa uscire dalla partita. Nervoso e quasi mai velenoso nel pressing, resta per la seconda partita a secco ed esce deluso a cinque minuti dallo scadere.

La dichiarazione

Luis Alberto (Attaccante Lazio): “Era importante vincere per lavorare due settimane e recuperare condizione fisica e mentale. Pensiamo ancora alla Champions persa lo scorso anno e alla partita con l’Inter. Ma dopo oggi dobbiamo iniziare a pensare a questa stagione”

Il tabellino

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic (81’ Murgia), Lulic; Luis Alberto (87’ Badelj); Immobile (85’ Caicedo). All. Simone Inzaghi

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Capuano; Zampano (71’ Ghiglione), Chibsah, Maiello, Cassata (81’ Soddimo), Molinaro; Ciano, Perica (71’ Ardaiz). All. Longo

Arbitro: Calvarese di Teramo

RETE: 49’ Luis Alberto

NOTE: Ammoniti: Parolo, Brighenti, Ghiglione.