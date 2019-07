Lukaku e gli 83 milioni da sborsare: l'Inter farebbe bene a spenderli insieme a Dzeko?

Sembra non voler fare alcun passo indietro il Manchester United rispetto agli 83 milioni - di euro - richiesti all'Inter per Romelu Lukaku. La somma corrisponde, circa, a 75 milioni di sterline addirittura superiore al cambio - in euro - a cui sarebbe disposto ad arrivare il club nerazzurro: 70 milioni (della moneta continentale) da spalmarsi in due, o forse tre anni. Comunque da ammortizzare in più esercizi di bilancio.

Romelu Lukaku of Manchester United celebrate his first goal during the UEFA Champions League Round of 16 Second Leg match between Paris Saint Germain and Manchester United at Parc des Princes on March 6, 2019 in Paris, FranceGetty Images

Dalle sterline agli euro: "ballano" circa 13 milioni

Insomma, "ballano" 13 milioni di euro, a cui i Red Devils non vogliono rinunciare. E si presume che la posizione possa essere così rigida anche perché, in temi recenti, a parti invertite l'Inter non aveva ceduto alle richieste di sconto per Ivan Perisic avanzate dal club mancuniano. La trattativa, poi, saltò.

E' "vendetta" per la questione Perisic?

Anche l'affaire Lukaku-Inter rischia di fare la stessa fine? Al momento filtra ottimismo. Il puntero belga vuole a tutti i costi il club motivatissimo e in Australia è motivatissimo: nei test fisici di Perth, in cui la formazione di Ole Gunnar Solskjær è in ritiro, è risultato il secondo più veloce della rosa.

Lukaku vale 83 milioni di euro? Sì, eccome

Ma Lukaku vale veramente 83 milioni di euro. Verrebbe da dire di "Sì" e, anche, che - in ogni caso - non si tratta di una richiesta così esosa da parte del Manchester United considerando la straordinaria bocca da fuoco che rappresenta. In fondo, i Red Devils non vogliono altro che pareggiare la cifra con cui l'avevano prelevato dall'Everton. Addirittura, il CIES (l'International Centre for Sports Studies) valuta Lukaku al quindicesimo posto nella lista dei giocatori più cari, valutandolo 125,2 milioni di euro, più di Paul Pogba (125,1), Neymar (124,7) e Cristiano Ronaldo (118,1), tanto per fare qualche esempio.

...Probabilmente, però, non li vale come investimento in coppia con Dzeko

Ma 83 milioni sono un investimento proficuo per l'Inter? Specie considerando il contemporaneo arrivo di Edin Dzeko, che non sembra - almeno sulla carta - il partner ideale là davanti del belga, viste le caratteristiche piuttosto simili del giocatore. Ad ogni modo, la trattativa tra il ds nerazzurro Piero Ausilio e il suo omologo mancuniano Matthew Judge, va avanti. Passo dopo passo.

Romelu Lukaku con la maglia del BelgioGetty Images