Lukaku non convocato dal Manchester United: cessione sempre più vicina. Out anche Darmian

Il Manchester United è in partenza per la Norvegia, dove affronterà in amichevole il Kristiansund martedì 30 luglio. I Red Devils giocheranno, ancora una volta, senza Romelu Lukaku.

L’attaccante belga, infatti, è rimasto fuori dall'elenco dei convocati del tecnico Ole Gunnar Solskjaer. Lukaku, che secondo il club inglese avrebbe accusato problemi fisici durante la tourneé in Australia, Singapore e Cina, è in realtà in attesa di firmare con il suo nuovo club. Un'attesa che dopo il suo messaggio sui social sta per terminare. Per questo il Manchester United ha giustamente preferito preservarlo dal rischio di infortunarsi in amichevole.

L'ex juventino Paul Pogba è, invece, regolarmente presente nella lista dei Red Devils. Assente, infine, anche Matteo Darmian, altro uomo mercato che interessa ai club italiani. In primis, però, è Lukaku l'oggetto del desiderio dell'Inter che in queste ore deve vedersela con la manovra di disturbo della Juventus.