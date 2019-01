Lutto nel mondo del calcio: è morto prematuramente Phil Masinga, ex Bari

Il mondo del calcio sudafricano, ma anche quello italiano, piange la morte prematura di Philemon Masinga: a 49 anni, a darne l'annuncio è la federcalcio sudafricana. Nato in Sudafrica il 28 giugno 1969, avrebbe quindi compiuto tra poco 50 anni, ma una lunga malattia lo ha stroncato.

Era infatti malato da tempo e il 21 dicembre scorso era stato ricoverato in un ospedale di Parktown per l'aggravarsi delle sue condizioni.

La carriera calcistica

Phil Masinga è ricordato in Italia per la sua militanza in Serie A nel Bari dal 1997 al 2001, dopo esserew stato prelevato dalla Salernitana che giocava in Serie B. Nella prima stagione, l'attaccante segnò nove reti e questo gli permise di essere convocato nuovamente dai Bafana Bafana per i Mondiali di Francia 1998, dove però la Nazionale sudafricana uscì nella fase a gironi. Con la maglia della Nazionale aveva conquistato due a nni prima la Coppa d'Africa. Prima dell'Italia, Masinga aveva giocato nel Leeds e aveva poi chiuso la sua carriera in Arabia Saudita, all'al-Wahda.