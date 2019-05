Maldini chiede tempo al Milan: "Proposta allettante ma devo vedere tutto. Risponderò a breve"

Dopo il ribaltone consumatosi ieri, con gli addii di Leonardo e Gattuso, al Milan si attende una decisione da parte di Paolo Maldini. L'ex capitano, tornato in società l'estate scorsa voluto da Leonardo e dalla nuova proprietà guidata dal fondo Elliott, non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua permanenza in rossonero: l'ad Ivan Gazidis ha detto chiaramente che gli vorrebbe affidare un ruolo centrale, la gestione dell'area tecnica.

" La mia situazione al Milan? A breve, entro la fine della settimana, arriverà la risposta e le cose saranno definite. Proposta allettante? Sì, ma bisogna vedere tutto, le cose vanno raccontate bene. I tifosi mi aspettano? Lo so, io sono qua "

Queste le parole rilasciate da Paolo Maldini ai cronisti a margine di un evento di Dazn, di cui è uno dei volti principali. Bisognerà dunque attendere ancora qualche giorno dopo di che al Milan potrà iniziare una vera e propria ricostruzione, sia dal punto di vista dirigenziale, sia tecnico, con allenatore e mercato giocatori.