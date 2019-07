Manchester United, Lukaku salta l'amichevole col Leeds: all'orizzonte c'è l'Inter?

Dopo l'assenza nell'amichevole con gli australiani del Perth Glory, Romelu Lukaku non ha preso parte nemmeno alla seconda partita del tour in Oceania del Manchester United. L'attaccante belga, oggetto di una trattativa di mercato con l'Inter, non ha figurato infatti nella lista degli 11 titolari e neanche dei giocatori in panchina per la gara che i Red Devils hanno appena disputato e vinto 4-0 contro il Leeds.

In un primo momento, nel tweet del Manchester con cui viene annunciata la formazione non c'è stata una spiegazione per l'assenza di Lukaku, dando adito ai ragionamenti sulla sua imminente cessione ai nerazzurri. Successivamente, il club mancuniano ha spiegato sul proprio sito internet che Lukaku non ha preso parte all'amichevole contro il Leeds a causa di "un colpo subito in allenamento". Uno di quei casi, come si suol dire, in cui la toppa è peggio del buco. Intanto, la trattativa coi nerazzurri prosegue. Dalla testata spagnola AS, si sostiene, sulla base degli 80 milioni di euro, bonus compresi.