Moise Kean è sbocciato, ma la Juventus non vuole perdere Mario Mandzukic. Il club bianconero ha trovato, infatti, l’accordo per il prolungamento dell’attaccante croato che resterà a Torino fino al 2021.

Il classe ’86 prolunga quindi di un ulteriore anno il precedente contratto che aveva fino al 2020, con ritocco dell’ingaggio: da 3,5 milioni a 4,5 milioni a stagione.

In questa stagione, Mandzukic ha collezionato 9 reti in 29 presenze (in tutte le competizioni) e 6 assist. Un gol in Champions al Valencia, ma in campionato non segna dall'1-0 alla Roma del 22 dicembre scorso.