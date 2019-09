Mandzukic non convocato per la sfida con la Fiorentina: cessione in Qatar vicina

Sono 22 gli uomini a disposizione di Maurizio Sarri per la terza gara di campionato, che vedrà la Juventus impegnata sabato alle 15 all'Artemio Franchi, contro la Fiorentina. C'è un'importante novità legata alla lista dei convocati bianconera....

Assente dunque Mario Mandzukic che non figura nella lista dei convocati: motivazione? Non squisitamente tecnica, perché l'attaccante croato 33enne sarebbe in predicato di essere ceduto a un club del Qatar, ovvero l'Al-Gharafa. Le voci, provenienti da "radiomercato", sono ormai insistenti: l'avventura dell'ex Bayern Monaco a Torino è ormai agli sgoccioli, come già la mancata inclusione nella lista Champions faceva intuire. L'esclusione dai convocati per Firenze sarebbe maturata di comune accordo tra giocatore e società.

Questo l'elenco dei convocati: Szczesny, De Ligt, Pjanic, Khedira, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon.