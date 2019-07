Manolas: "Il Napoli è l'anti-Juventus". Mertens: "Possiamo vincere lo scudetto"

"Le impressioni sono molto positive, ci stiamo allenando con intensità sempre con la palla. La squadra è forte, tecnica, sa giocare a pallone e mi piace molto". Così Kostas Manolas, nuovo difensore del Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del ritiro di Dimaro. "Subito in gol in amichevole? Il gol non importa, serve giocare bene e aiutare la squadra per centrare gli obiettivi. Ho scelto Napoli perché penso che sia una squadra molto vicina alla Juventus, possiamo fare il salto di qualità. La società sta cercando di prendere giocatori forti, sono qui perché voglio vincere".

La coppia con Koulibaly

" Deciderà il campo se è la coppia più forte, non posso dirlo io. Kalidou è un difensore forte. È un ragazzo d'oro, spero ci troveremo bene perché una squadra forte deve iniziare sempre da una difesa forte. Poi ci sono tanti altri giocatori forti, mi piace molto Zielinski. Lo stesso Insigne, Mertens e ne mancano altri "

"Sono qui per vincere il più possibile"

" Nel calcio tutto è possibile, dobbiamo fare il nostro lavoro. Cercare di vincere il più possibile, abbiamo un squadra forte e possiamo farlo. Io voglio fare del mio meglio, aiutare la squadra perché ogni giocatore vuole vincere dei trofei. Per Ancelotti parla la sua carriera, è un grande allenatore e una grande persona. Tutti i giocatori gli vogliono bene, a me può aiutare su tutto. Ogni giorno si può e si deve migliorare "

Mertens: "Scudetto? Sarebbe bello vincerlo a Napoli"

" Siamo cresciuti non solo i giocatori ma anche la società, da sei anni ho visto cambiare la squadra e la vista dei tifosi, della squadra. Mi fa molto piacere. L'anno scorso siamo finiti tanti punti dietro la Juventus, dobbiamo finire meglio. Lo scudetto? Dobbiamo allenarci bene, dare sempre il 100% e vedere partita dopo partita. Stiamo crescendo. Sarebbe bello vincerlo a Napoli "

"Sarri? Dispiace sia andato alla Juventus"

" Io ero molto felice per Sarri, ha vinto l'Europa League. A me ha dato sempre tanto, ho guardato il calcio in maniera diversa grazie a lui e lo stimo tanto. Devo dire la verità mi dispiace, ha sempre parlato bene di Napoli ed andare lì è una scelta sua, ora è un avversario ma spero che venga ancora qui a salutarci "