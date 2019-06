Roma-Napoli: trovato l’accordo per lo scambio Diawara-Manolas. Gli azzurri hanno il nuovo difensore per il futuro, dopo la partenza di Raúl Albiol, acquistando dalla Roma il centrale greco. Il Napoli, infatti, pagherà l’intera clausola rescissoria di 36 milioni, con il club di De Laurentiis che è riuscita a trovare l’accordo con il difensore rispetto al discorso “diritti d’immagine”.

Fa il percorso inverso, invece, Amadou Diawara che verrà ceduto alla Roma per 21 milioni, risultando comunque una plusvalenza per il Napoli che aveva acquistato il guineano per 14,5 milioni, dal Bologna, nel 2016.