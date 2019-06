Manolas-Napoli, ora è ufficiale: pagata la clausola di 36 milioni alla Roma

Il gol del 3-0 al Barcellona nella clamorosa rimonta della Roma in Champions nel 2018 e molto altro... Manolas lascia i giallorossi dopo 5 anni e si invola verso Napoli dove, in pratica, sostituisce il partente Raúl Albiol. Il centrale greco costerà agli azzurri 36 milioni, ovvero la clausola rescissoria imposta a suo tempo sul classe ’91.

Ora c’è grande interesse per capire cosa accadrà nella prossima stagione con la coppia di centrali Koulibaly-Manolas, una coppia davvero esplosiva.

Slegata da questa operazione, Roma e Napoli restano in contatto anche per l’acquisto di Amadou Diawara. Il centrocampista guineano, infatti, farà il percorso inverso e verrà ceduto ai giallorossi per 21 milioni.