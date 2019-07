Dal 4-3-3 di Rino Gattuso al 4-3-1-2 che con ogni probabilità sarà utilizzato da Marco Giampaolo, rischia di esserci un solo punto in comune nell'attacco del Milan: Krsysztof Piatek. Il centravanti, il bomber, l'unico vero intoccabile. Attorno a lui, invece, può cambiare tutto: le grandi manovre rossonere, già in corso in difesa e a centrocampo, sono iniziate anche per il reparto avanzato.

Costo altissimo: 55 milioni di euro

Secondo 'Sky', il Milan sta infatti facendo sul serio per Angel Correa. Un nome venuto alla luce ieri in Argentina e confermato nelle scorse ore. Adesso emergono ulteriori dettagli: il club rossonero ha avviato una trattativa con l'Atletico Madrid per l'attaccante argentino, utilizzabile come seconda punta o esterno offensivo e seconda scelta nella rosa del Cholo Simeone. La regia dell'operazione è affidata a Jorge Mendes, l'agente di Cristiano Ronaldo e non solo. Il problema è il costo altissimo: addirittura 55 milioni di euro. Una cifra eccessiva per pensare di essere spesa senza rientrare con almeno una cessione pesante.

André Silva e Patrick Cutrone con la maglia del Milan nella stagione 2017-18Getty Images

André Silva e Cutrone in uscita

Le cessioni, in questo caso, potranno essere non una ma addirittura due, entrambe in attacco: in uscita ci sono André Silva e Patrick Cutrone. Sul portoghese, di rientro da una stagione trascorsa in prestito al Siviglia, c'è il Monaco; sul prodotto del vivaio è invece vivo l'interesse del Wolverhampton. Non a caso, due club notoriamente legati sul mercato proprio a Jorge Mendes. Con le cessioni dei due, considerati tra i primi sacrificabili della rosa, il Milan spera di poter racimolare il denaro necessario per organizzare l'operazione Correa.