Marchisio torna sulla rapina: "Non giustifico i ladri ma chi sta male può anche arrivare a fare ciò"

Dopo la grande paura, è tempo della riflessione. In un'intervista al Corriere della Sera, Claudio Marchisio torna sulla rapina subita in casa a Vinovo martedì sera, rivivendo i terribili attimi in balia dei cinque uomini armati e incappucciati.

" Mi chiedevano della cassaforte, ma noi non ce l’abbiamo. Non ci credevano, ma è davvero così. Allora hanno preso tutto ciò che potevano e sono andati via. Avevo paura per me, per mia moglie Roberta e ringraziavo il cielo che in casa non ci fossero i nostri figli. Erano a giocare a pallone, dovevano rientrare alle 8 accompagnati dal nonno e l’allenatore è stato il primo a insospettirsi perché non rispondevamo al telefono. Quando i rapinatori l’hanno capito hanno fatto in fretta, è stata la nostra fortuna. E' stata tosta, perché due pistole vere non le avevo mai viste e le avevamo puntate alla testa, ma siamo riusciti a restare lucidi. "

Il giorno dopo il terribile episodio, l'ex centrocampista della Juve e della Nazionale ha postato questo messaggio sui suoi canali social, ringraziando i tanti follower che gli hanno scritto per confortarlo.

Nel corso dell'intervista, Marchisio si sbilancia anche in un giudizio nei confronti degli individui che sono entrati in casa sua.

" Non giustifico chi fa questo, ma penso: chi sta male, chi ha fame, non ha paura e può anche arrivare a fare ciò. Sono cose che accadono da tutte le parti, perché la differenza tra ricchi e poveri è ovunque. Sono anni che con Roberta pensiamo di trasferirci, ma non per motivi di sicurezza. Vogliamo vivere in centro città ma i problemi possono essere ovunque. Servono leggi che garantiscano più sicurezza, ma attenzione. Garantire la sicurezza significa eliminare certe disuguaglianze, far rispettare le leggi, sostenere il lavoro delle forze dell’ordine, creare voglia di legalità. "