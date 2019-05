Mario Rui e Meret regalano i 3 punti al Napoli: 2-1 alla SPAL all'88'

Senza più obiettivi in palio, col secondo posto già matematico da una settimana, il Napoli onora il finale di campionato espugnando il campo della SPAL. Il 2-1 è firmato dalle reti di Allan e Mario Rui, che nella ripresa indirizzano il match sui binari azzurri rendendo inutile il momentaneo pareggio di Petagna dal dischetto. Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Ancelotti, che dopo un periodo buio dal punto di vista del gioco e dei risultati provano a concludere al meglio la stagione. Anche senza Insigne e Mertens, entrambi lasciati fuori dalla lista dei convocati per infortunio. Decisivo come all'andata Alex Meret, ex dell'incontro, protagonista di una lunga e fondamentale serie di parate. Quanto alla SPAL, il decimo posto solitario non arriva, ma non è un problema così importante: l'obiettivo primario della stagione, ovvero la seconda salvezza consecutiva in Serie A, era già stato ampiamente raggiunto.

La cronaca della partita

Napoli subito sfortunato: Milik colpisce la base del palo a Viviano battuto, poi ci riprova e trova la respinta in angolo del portiere di casa. Anche la SPAL si rende però pericolosissima, tanto da recriminare un rigore al 12': Koulibaly pare stendere Petagna in area, ma Abbattista sorvola e la VAR non interviene. Scampato il pericolo, il Napoli torna ad attaccare e solo un intervento a porta vuota di Bonifazi impedisce a Milik un facile tap-in. Al 32', la palla gol più ghiotta possibile capita a Younes: dopo essere penetrato in area da sinistra, però, il tedesco la spara incredibilmente fuori da pochi metri. Chiude il tempo Callejon, con un paio di conclusioni da fuori che non trovano la porta di Viviano.

Koulibaly contro Petagna in Spal-NapoliGetty Images

Nella ripresa, il risultato si sblocca subito: Younes per Allan, il cui destro a giro si insacca sotto l'incrocio. Il Napoli pare controllare e va vicino al raddoppio con Malcuit e Fabian Ruiz, stoppati da Viviano. Ma nel finale esce la SPAL: Floccari si vede annullare il pari per un fuorigioco di Antenucci, poi Meret salva su Petagna e ancora su Floccari. All'83', ecco l'1-1: Luperto stende in area Floccari e dal dischetto Petagna non sbaglia. A due minuti dalla conclusione, però, Mario Rui scambia in area con Callejon e fulmina Viviano con un sinistro imprendibile. Finita? No, perché la SPAL si getta all'attacco alla ricerca del 2-2 e il protagonista diventa Meret: grandi interventi su Jankovic e Antenucci nel recupero. Se i 3 punti vanno al Napoli, il merito è suo.

La statistica chiave

Ben 5 le parate di Meret, tutte nella ripresa: 4 fondamentali e una a gioco fermo su Antenucci. Pomeriggio di grazia per l'ex portiere della SPAL.

Il migliore in campo

Meret. Dopo un'ora in cui si vede pochissimo, diventa improvvisamente il protagonista del match con una serie quasi infinita di parate, anche a gioco fermo. Viene battuto solo da Petagna e anzi, rischia di respingere anche il suo rigore.

Il peggiore in campo

Zielinski. Teoricamente è la seconda punta alle spalle di Milik, ma finisce per muoversi un po' dappertutto. Alla fine, però, combina poco.

Il tabellino

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek (89' Jankovic), Vicari, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Missiroli (31' Schiattarella), Valoti (73' Antenucci), Fares; Petagna, Floccari. All. Semplici

Napoli (4-4-1-1): Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Mario Rui; Callejon (91' Gaetano), Allan, Fabian Ruiz, Younes (66' Verdi); Zielinski (84' Ghoulam); Milik. All. Ancelotti

Arbitro: Eugenio Abbattista di Bari

Gol: 49' Allan (N), 84' Petagna (S), 88' Mario Rui (N)

Ammoniti: Mario Rui, Cionek, Fares

Note: -