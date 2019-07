Marotta: "Icardi alla Juventus? Lo escludo, ora non ci sono le minime condizioni"

"Icardi? Della Juventus non si vede neanche l'ombra"

Abbiamo deciso di fare così, sicuri di fare il bene della società, senza mancare di rispetto ai due professionisti (Icardi e Nainggolan, dr). Il fatto di dichiararlo fa parte di questo mondo. Ho sottolineato come ci siano diritti e doveri e li rispetteremo. Escludo che Icardi possa andare alla Juventus perché non ci sono le condizioni. Oggi il calciatore è protagonista del proprio futuro, bisogna trovare un club che possa soddisfare le sue esigenze. Finora della Juventus non si vede l'ombra

"Se Icardi dovesse rimanere..."

" Nel caso succedesse ci vedremo a fine mercato. Oggi siamo ottimisti e abbiamo una visione diversa "

"Gli obiettivi Dzeko e Barella"

" Ho sentito le dichiarazioni di persone che stimo sulla vicenda. Siamo davanti a uno scenario da partita a scacchi, una fase del mercato nella quale il venditore cerca di essere più bravo del compratore. Il venditore ha il diritto di decidere a quanto vendere, ma altrettanto diritto lo ha il compratore. Bisogna avere pazienza "

"Scambio Icardi-Dybala? In questo momento è utopia"

" Ho avuto modo di conoscere Dybala e so quanto vale, ma da qui a dire che si possa concretizzare uno scambio del genere mi sembra utopistico. Ma tutto è aperto e stiamo a vedere cosa può succedere "

Il benvenuto a Lele Oriali

" "In conclusione voglio dare il benvenuto a Lele Oriali. Sono certo che il suo ritorno porterà giovamento a tutti noi, siamo molto orgogliosi della scelta che abbiamo fatto "