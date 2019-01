Marotta: "Icardi? I tifosi dell'Inter stiano tranquilli"; Zhang: "Icardi è il nostro capitano"

Uno dei temi più ricchi del mercato è sicuramente quello riguardante il rinnovo di Icardi. Rinnova? Wanda Nara vuole portarlo al Real Madrid? Chiacchiere infinite nelle ultime ore, che hanno portato nuovamente i tifosi a chiedersi: a questo punto è giusto privarsi di Icardi?

Ha parlato, intanto, Marotta, amministratore delegato dei nerazzurri..

" Mauro Icardi rinnova? Noi siamo tranquilli e anche i tifosi possono stare tranquilli. Vedremo la prossima settimana "

Un primo incontro è fissato proprio per lunedì 14 per discutere i termini di rinnovo. L’obiettivo per Icardi è quello di raggiungere Higuain come giocatore più pagato della Serie A alle spalle di Cristiano Ronaldo.

A fare eco alle parole di Marotta, ci ha pensato poi il presidente Zhang

" Se ci saranno occasioni le coglieremo. Mercato invernale non offre grandi affari, ma guardiamo a giovani talenti. Icardi è il nostro capitano e presto ci incontreremo per il suo contatto "