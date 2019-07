Massimo Ferrero: "Voglio comprare il Palermo e portarlo in Serie A entro 4 anni"

"Da due anni vado dietro al Palermo, speriamo sia la volta buona per prendere il club rosanero". Massimo Ferrero, attuale presidente della Sampdoria, esce allo scoperto e ribadisce di voler acquistare il Palermo. "Ho messo in vendita la Sampdoria e adesso voglio il Palermo, una città che amo, voglio bene anche ai palermitani - ha aggiunto in un'intervista al Giornale di Sicilia -. C'è però chi sta destabilizzando il tutto in questo momento, altro che cuore, qui ci vogliono i soldi, ci vogliono gli euro per far grande di nuovo il Palermo".

Il numero uno del club blucerchiato ha annunciato che parteciperà al bando per acquisire il club. "Gareggerò, lo farò in maniera limpida, poi una volta che ci sarà il bando allora scenderò in città ma ripeto che qui si deve partire dalle fondamenta e ci vogliono tanti soldi, a partire dalla costruzione di un campo per far allenare la squadra - ha sottolineato -. Puntare sul settore giovanile, fare una squadra che possa vincere senza problemi e risalire subito. Si può fare un gran lavoro però nessuno deve destabilizzare le nostre proposte. Io ci metto cuore e soldi, amo Palermo, sono molto motivato e non avrei problemi a rilanciare subito il calcio - conclude -. Speriamo bene, se tutti remiamo dalla stessa parte e Dio ci assiste, siamo in A in quattro anni”.

Il presidente della Sampdoria Massimo FerreroGetty Images

Roberto Bergamo nuovo presidente del club

Nel frattempo Roberto Bergamo è il nuovo presidente del Palermo. Lo ha stabilito l'assemblea ordinaria totalitaria degli azionisti della società riunitasi l'1 luglio nel constatare l'intervenuta decadenza di tutti i componenti del consiglio di amministrazione. È quanto si legge in una nota del club siciliano. Nel nuovo CdA, oltre a Bergamo presidente, sono stati nominati come consiglieri Attilio Coco e Walter Tuttolomondo.