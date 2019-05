Mattarella ricorda il Grande Torino: "La memoria è viva"; Buffon cita Montanelli: "Eroi immortali"

Mattarella

" La tragedia di Superga, nella quale persero la vita i campioni del grande Torino e quanti si trovavano con loro sull’aereo che li riportava a casa dopo la trasferta di Lisbona, è una pagina indelebile della storia della nostra Repubblica e non soltanto del calcio italiano "

Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda la tragedia di Superga di cui ricorrono oggi i 70 anni.

" Enorme fu l’emozione che immediatamente suscitò quello spaventoso incidente. Spontanea divenne tra gli italiani la condivisione del lutto per le vite spezzate di quei giovani, i cui volti erano un simbolo dello sport e, per questo, rappresentavano anche un segno della rinascita del Paese dopo gli orrori della guerra. Ma la memoria di quella squadra è rimasta viva - ricorda il presidente - e anzi si è rafforzata nel tempo. Ancora oggi, dopo 70 anni, il Torino di capitan Valentino Mazzola è ricordato come una delle compagini più forti, come un esempio di vigore agonistico, di eccellenze individuali che moltiplicavano le qualità collettive. I record raggiunti sono divenuti un mito calcistico per tutti i tifosi, non solo per quelli granata "

Pertanto il presidente Mattarella "nel giorno dell’anniversario" desidera "anzitutto esprimere la vicinanza ai figli e ai nipoti delle vittime. Al suo club e alla città di Torino spetta il compito di continuare a trasmettere la memoria di quella squadra straordinaria e, con essa, i tanti valori positivi che testimoniava. Per tutto il movimento calcistico è comunque un’occasione per riflettere sul proprio futuro, per far sì che i veloci, profondi cambiamenti di cui siamo partecipi non disperdano mai quei valori di autenticità, di rispetto, di lealtà nella competizione, di passione sincera e popolare, che costituiscono la bellezza dello sport".

Buffon

" Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto: è soltanto 'in trasferta' "

Citando una celebre frase di Indro Montanelli, anche Gigi Buffon attraverso il suo profilo Instagram ha voluto ricordare il Grande Torino nel 70esimo anniversario della tragedia di Superga.

Cairo

" E' un ricordo ancora molto vivo, non solo per i tifosi del Torino ma per tutti gli appassionati italiani, ma per tutti quelli che avevano nel cuore una squadra che ha fatto la storia e che purtroppo è scomparsa così giovane a Superga. Oggi tantissimi tifosi, del Torino e da tutto il mondo, hanno voluto essere qui al Cimitero Monumentale, è stato un momento molto bello, molto toccante. Quei giocatori hanno fatto la storia del calcio italiano e trasmesso valori importanti. Hanno dato una spinta per la rinascita dell'Italia che tutti volevano, rimboccandosi le maniche come faceva in campo Valentino Mazzola "

Juventus

" Il 4 maggio 1949 scompariva il Grande Torino. A 70 anni dalla tragedia di Superga, la Juventus si unisce al ricordo di quei campioni straordinari "

Gravina

" Sono passati 70 anni ma il ricordo del Grande Torino e di tutte le vittime della tragedia di Superga è sempre vivo. Quella granata è stata una delle squadre più forti di tutti i tempi, una corazzata invincibile formata da campioni che difendevano anche la maglia azzurra e che fece innamorare milioni di italiani. Ha fatto sognare tanti tifosi e tanti bambini, cresciuti nel mito di quei giocatori che hanno contribuito a risollevare il morale del Paese dopo gli anni difficili della guerra. Il calcio è passione, mito e memoria, tre parole che evocano il ricordo di quel Grande Torino capace di trasmettere ancora oggi emozioni "