Matthijs de Ligt è atterrato a Torino: "Sono felice di essere qui"

Matthijs de Ligt è atterrato all'aeroporto di Torino Caselle. Come da programma, il quasi ex difensore dell'Ajax è arrivato nella serata di martedì e mercoledì sosterrà le visite mediche. Tanti i tifosi accorsi per accogliere quello che presto sarà un nuovo giocatore della Juventus.

Video - L'aereo di Matthijs De Ligt atterra a Torino: è tutto vero! 00:11

Nonostante l'orario inoltrato (l'aereo è atterrato alle 22:15) il popolo juventino non ha voluto far mancare il proprio affetto e sostegno al nuovo arrivato, che dopo essere sceso dall'aereo ha rilasciato poche dichiarazioni in inglese:

" Ciao bianconeri, sono molto felice di essere qui! "

Da questo messaggio, oltre a scoprire che è tutto vero, impariamo anche come si pronuncia il nome dell'olandese: "Mattais".

Dopo un rapido passaggio per i locali dell'aeroporto, de Ligt è andato direttamente via in auto, scortato dalla Polizia. Verso una nuova avventura.