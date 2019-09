" È un sogno. Sono molto fiero delle persone che mi hanno aiutato nell’ultimo anno, fiero della famiglia che mi supporta. Ora sono in una nuova nazione e so che nulla è facile "

Così Matthijs De Ligt, neo difensore della Juve, nel corso della premiazione come calciatore olandese dell’anno organizzata ad Amsterdam dal quotidiano'De Telegraaf'. "Questo trofeo testimonia la nuova generazione del calcio olandese. Koeman, Van Persie, Robben e Van Gaal sono la vecchia generazione, io spero di dare al calcio quello che hanno dato loro. Lavorerò duro in Italia per riuscirci", ha aggiunto il centrale bianconero che ha battuto nel sondaggio il suo ex compagno dell'Ajax Frank de Jong.