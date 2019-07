Matthijs de Ligt, un leader di 19 anni che alza ancora il livello della Juventus

Minuto 10 di Juventus-Ajax. Il quarto di finale di ritorno all’Allianz Stadium di Torino è appena cominciato e si è accasciato a terra Noussair Mazraoui, il terzino marocchino recuperato proprio per questo match cruciale. I medici danno responso negativo e chiedono immediatamente alla panchina la sostituzione del laterale. Il gioco è fermo e la mia attenzione si sofferma sul numero 4 capitano biondo dei Lancieri. Sta rassicurando ogni compagno di squadra al centro del campo: parla fitto con de Jong, si muove verso Veltman e gli indica una posizione sulla destra, richiama Blind e Schone, gestiscolando ampiamente. In quel momento realizzo. Il leader indiscusso del sorprendente Ajax di ten Hag ha solo diciannove anni, un fisico statuario, una forza fisica impressionante, la grinta tipica dei vincenti e la personalitá di chi ha le idee chiare sul proprio futuro. Il fulcro è lui. Quella partita sará decisa da un suo stacco imperioso e da un secondo tempo maestoso di tutta la squadra di Amsterdam, caricata anche da i suoi continui anticipi su Ronaldo e Kean. Matthijs de Ligt sembra destinato ad essere uno dei difensori piú forti del prossimo decennio: la Juventus, investendo 75 milioni di euro e offrendogli un ingaggio da re, ha superato la concorrenza di PSG e Barcellona e si é garantita un pilastro già di altissimo livello. Un fenomeno, nemmeno troppo "potenziale".

I dati parlano da soli: siamo di fronte a un top player

Ad agosto de Ligt compirá 20 anni. Conta giá oltre 100 presenze nell'Ajax (con 13 reti all'attivo, di cui 10 di testa) e 17 gettoni nella nazionale olandese, dove forma l'eccezionale coppia con Virgil van Dijk. È stato il difensore più giovane ad essere andato a segno nella Champions League 2018/19, oltre ad essere in assoluto il più giovane giocatore ad aver trovato più di un gol nella passata edizione della competizione. È anche il più giovane giocatore olandese ad essere andato a segno in un match della fase ad eliminazione diretta della Champions League negli ultimi 20 anni. Colpitore di testa eccezionale (primo in media per duelli aerei vinti nell'ultima Eredivisie), ma anche abile nel gioco palla a terra (era il difensore dell'Ajax che in media giocava piú palloni, il che testimonia come l'azione partisse sempre da lui). Testa alta, petto in fuori, con un tempismo nella chiusura e nell'anticipo che dal vivo impressiona e coinvolge. Alto quasi 1 e 90, ma rapido nell'allungo e nell'uno contro uno. Insomma: completo e giá pronto ad essere considerato un top player nel ruolo.

Matthijs De Ligt stringe la mano a Cristiano Ronaldo durante Ajax-Juventus, Getty ImagesGetty Images

La Juventus ha la difesa piú forte d’Europa?

Bonucci, Chiellini, Rugani, Demiral e de Ligt. Un quintetto (per adesso) clamoroso, che in Europa non pare avere eguali, per prospettiva, caratteristiche e soluzioni. Le pur eccellenti difese formate da Manolas-Koulibaly e da De Vrij-Godin-Skriniar sembrano al momento un pelo inferiori sulla carta. Certo, bisognerá capire il futuro di Bonucci per attestarne la forza e la completezza. Con chi giocherá il centrale originario di Leiderdorp? In che modo? Scartando l'ipotesi "difesa a tre" mai adottata da Sarri, l'olandese all'Ajax si esibiva sul centro-destra, accanto a Blind. Logico ipotizzarne un utilizzo iniziale con Chiellini e una rotazione con Bonucci a seconda delle partite e del periodo della stagione. Lui é uno che ha bisogno di scendere in campo frequentemente (55 presenze nella scorsa stagione), uno di quei difensori che piú giocano, piú prendono fiducia. Il tecnico toscano, considerando il lavoro fatto su Koulibaly, potrebbe essere lo "scultore" perfetto per plasmare questo gigante dei Paesi Bassi.

Perché ne é valsa comunque la pena

Un acquisto stile Cristiano Ronaldo, forse con meno appeal dal punto di vista mediatico, ma egualmente affascinante e privilegiato. La Juventus ha pagato profumatamente de Ligt, ha inserito una clausola rescissoria comunque alta (si parla di una cifra iniziale di 125 milioni di euro, destinata a salire in base a bonus e trofei vinti) e si é potenzialmente assicurata una colonna per i prossimi anni. Un investimento oneroso, ma che aumenta il peso internazionale del club nel panorama del calciomercato mondiale, ne rafforza la leadership italiana e accresce il livello tecnico della squadra. Il campo esprimerà il suo insindacabile giudizio, ma il futuro di questo giocatore sembra già segnato. Nel solco di chi ha percorso in pochissimo tempo la strada da Leiderdrop a...leadership.