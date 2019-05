L'ultima batosta è arrivata ieri. Mauro Icardi escluso dai convocati dell'Argentina in vista della prossima Copa America (in programma in Brasile tra il 14 giugno e il 7 luglio). Nella rosa dell'Albiceleste figura il nome di Lautaro Martinez, ma non quello del numero 9 dell'Inter, ritenuto evidentemente non all'altezza dal CT Scaloni. Un'ennesima nota negativa nella disastrosa stagione di Icardi, che pare essersi totalmente perso in un vortice negativo sconvolgente, che assume contorni sconcertanti soprattutto pensando a come era iniziata, con i quattro gol in sei presenze nel girone di Champions e le nove reti nelle prime 16 giornate di campionato. Il suo valore di mercato nel giro di cinque mesi è palesemente crollato e, a maggior ragione, l'Inter dovrà ora capire se l'attaccante sudamericano rientrerà o meno nel nuovo progetto nerazzurro.

Mancato rinnovo, la querelle Wanda e la fascia persa

Icardi ha un contratto con l'Inter fino al 2021, percepisce 5,5 milioni di euro a stagione, ma non ha mai ottenuto il tanto sperato (e richiesto) rinnovo con adeguamento di contratto. I dissaport tra il suo agente (e moglie) Wanda Nara e il club sono risaputi e datati. La crisi totale, nel rapporto tra il club nerazzurro e l'attaccante argentino, si é verificata tra febbraio e marzo. Maurito ha perso prima la fascia di capitano e poi i gradi di centravanti titolare. Le sue prestazioni si sono afflosciate e, dopo essere stato quasi due mesi senza giocare, anche il suo abituale rendimento realizzativo é calato.

Quante vale oggi? Il CIES dice 60 milioni di euro

Icardi non segna su azione da inizio dicembre in campionato (match contro la Roma) e da febbraio ad oggi ha messo a referto solamente due reti, entrambe su calcio di rigore. Piú che parlare di involuzione tecnica, dobbiamo parlare di involuzione mentale. L'ex capitano dell'Inter ha perso le sue certezze, é stato messo in discussione da Spalletti, non si é piú sentito parte integrante di un gruppo che ha smesso (semmai lo avesse fatto in passato) di considerarlo leader. Per il CIES (Osservatorio sul calcio mondiale che calcola periodicamente l'esatto valore dei calciatori in base a etá, mercato e prestazioni) a dicembre poteva valere anche 100 milioni, mentre ora la valutazione é scesa a 60. Sulla stessa lunghezza d'onda il portale Transfermarkt.

La Juventus in agguato, ma la sua volontà è chiara

Normale che in una situazione del genere le domande si moltiplichino. Icardi lascerá l'Inter? Ha bisogno di cambiare aria? Ma ha senso venderlo ora che il suo prezzo non é piú di prima fascia? O ha senso tenerlo e rivalutarlo magari con un nuovo progetto tecnico? Certo, perché se arrivasse (come sembra) Antonio Conte alla guida della squadra nerazzurra, la partenza del numero 9 sarebbe tutta da verificare. Lui dal canto suo ha sempre ribadito la volontá di rimanere a Milano e di vestire i colori nerazzurri. Altrettanto vero é che la Juventus lo ha corteggiato sia la scorsa estate che negli ultimi mesi, offrendogli un ingaggio maggiore e ulteriori certezze. Tanto dipenderá anche dall'ultima giornate di campionato e dalla qualificazione dell'Inter alla prossima Champions League. In ogni caso questo sará il campionato italiano in cui Icardi avrá realizzato meno reti su azione (solo sei finora), il suo peggiore da quando, nell'estate 2013, decise di intraprendere la sua avventura nerazzurra.