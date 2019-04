Mauro Icardi rientra dopo 53 giorni e ritrova il gol in Genoa-Inter

Mauro Icardi era l’uomo più atteso di Genoa-Inter (qui il LIVE), ha impiegato meno di un tempo, per lasciare il segno e ritrovare quel gol che in Serie A mancava da quasi quattro mesi. 53 giorni dopo l’ultima presenza in campionato (9 febbraio, al Tardini di Parma), la fascia di capitano tolta dalla società ed affidata ad Handanovic, i fiumi di parole, gli sfoghi sui social, le mediazioni fra avvocati e dirigenti e gli sfoghi di Spalletti: il centravanti argentino torna in campo dal primo minuto senza la fascia.

Fischiato sonoramente dalla Nord, Maurito ha la prima chance al 21’ quando a tu per tu con Radu, dopo una svarione difensivo della retroguardia genoana, colpisce il palo, fallendo un gol che sembrava già fatto. Al 39’ però si riscatta: guadagnandosi il rigore (trattenuta di Romero in area, che costa il rosso al difensore genoano) e trasformandolo spiazzando Radu e siglando il momentaneo 2-0 dei nerazzurri. Icardi – fischiatissimo dai tifosi interisti in curva ospiti – viene abbracciato calorosamente da tutti i compagni e sigla il primo gol nel 2019 in campionato.