Il Torino non vuol smettere di sognare. Il derby della Mole, che di solito è quello con la più alta disparità in Serie A a livello di ambizioni, questa volta varrà tantissimo per l'universo granata, mentre per la Juventus sarà l'ennesima gara da onorare con lo Scudetto già in archivio.

Mazzarri e un capolavoro da completare

Il merito di questa rinnovata grandezza del Toro è quello di aver cavalcato gli eventi, partita dopo partita, con umiltà. I granata si sono costruiti una chance sfruttando una corsa al ribasso in chiave Champions League, un ciapa no che ha contagiato tutte le concorrenti, ma i demeriti altrui non offuscano quanto di buono fatto fin qui. La squadra di Walter Mazzarri, dopo il match vinto con il Milan, è attualmente sesta, a quota 56 punti (gli stessi dei rossoneri ma con gli scontri diretti a favore): il rendimento granata risulta il migliore nell'era dei tre punti a vittoria, vale a dire dalla stagione 1994-95 in avanti.

Il calendario

JUVENTUS

Sassuolo

EMPOLI

Lazio

In maiuscolo le formazioni da affrontare in trasferta

La forza della difesa e Belotti

Se si pensa al Torino la mente va alla solidità difensiva: la cerniera plasmata dal tecnico ex Napoli e Inter è la terza retroguardia migliore della Serie A con 29 gol subiti, dietro solo a Juventus (24) e Inter (28). I concetti semplici e chiari di Mazzarri si sposano alla perfezione con la filosofia cuore e grinta del Toro: se si subisce poco acquisiscono ancor più valore i gol fatti e Andrea Belotti, con 13 marcature, sembra rigenerato. Nelle ultime nove giornate, il Gallo ha trovato la via della rete in ben sei occasioni.

Una qualificazione che sarebbe storia

A quattro giornate dalla fine tutto è lecito e il gruppo granata intravede la qualificazione Champions: se si compisse questo piccolo miracolo, sarebbe la prima della storia, dopo la partecipazione alla Coppa dei Campioni, in seguito allo Scudetto di Gigi Radice nel 1976. Il Toro manca la conquista di un piazzamento europeo dall'annata 2013-2014, con Giampiero Ventura alla guida: alla 34esima giornata aveva 49 punti. I granata oggi hanno 7 punti in più rispetto alla squadra dell'allora mister libidine che andò in Europa a fare bella figura (il 2-3 di Bilbao è storia).

2015, Esultanza Torino, Torino-Athletic Bilbao, LaPresseLaPresse

Quella formazione poteva contare su Ciro Immobile, che si laureò capocannoniere con 22 gol (senza rigori), e su Alessio Cerci, che diede un contributo di 13 reti, ma non andò oltre l'accesso all'Europa League. Oggi, invece, si può alzare ulteriormente l'asticella: le formazioni di Mazzarri crescono storicamente alla distanza dunque perché non crederci?