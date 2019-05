Mazzarri: "La Juve giocherà al massimo: con Chiellini avrebbe potuto eliminare l'Ajax"

" Il Derby é il Derby. Noi non siamo una squadra che verrà sottovalutata dalla Juventus. È una squadra fortissima e giocheranno al massimo. Chiellini é un giocatore per loro fondamentale. Se avesse giocato contro l'Ajax magari sarebbe andata diversamente. Domani ci sarà e questo é una dimostrazione che loro giocheranno al massimo "

Così Walter Mazzarri, allenatore del Torino, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del Derby contro la Juventus. "Nel girone di ritorno abbiamo avuto a rotazione alcune assenze importanti. E questo ha permesso agli altri giocatori di trovare continuità e maggiore spazio. C'é stato un innalzamento del valore della rosa e questo ha permesso di non sentire il peso delle assenze", aggiunge.

E a proposito di assenze, domani non ci sarà Iago Falque vittima dell'ennesimo problema muscolare. "Ha avuto un riacutizzarsi del problema al ginocchio durante l'ultimo allenamento", spiega Mazzarri. "Difesa? Siamo ai minimi termini. Se dovessimo giocare a 3, potrebbe giocare Bremer o De Silvestri adattato. Oppure anche a 4. Deciderò all'ultimo valutando tutti gli aspetti", aggiunge. Tornando alla crescita della squadra, il tecnico granata aggiunge: "Quello di domani sarebbe l'ultimo vero step. Vincere in casa loro sarebbe da vera grande squadra". Molto ci si aspetta da Belotti, che Mazzarri considera "un trascinatore. Spero che domani aiuti tutto il resto della squadra per fare una grande partita".

" È giusto che si giochi il 3 in modo che si possa celebrare il 4 maggio nella maniera giusta. È stata una settimana sicuramente corta. C'é entusiasmo ovviamente per il risultato con il Milan. Ma domani affrontiamo la prima della classe e non dovremo commettere alcun errore "

Con quattro partite ancora da giocare e tutto ancora in ballo, Mazzarri preferisce rimandare il bilancio dela sua prima stagione. "Preferisco parlarne alla fine del campionato. Ora voglio solo concentrarmi sulla singola partita di domani", dice. Anche perchè alla portata di Belotti e compagni c'è un sogno chiamato Europa.

" Domani é una partita fondamentale. Tempo fa all 99 per cento il risultato sarebbe sembrato già scritto. Ora invece si può sognare. E già questo é un grande passo avanti "