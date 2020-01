Mertens al bivio tra condizione fisica e mercato: addio già a gennaio o rinnovo?

Si complica, in casa Napoli, la situazione riguardante l'attaccante Dries Mertens, tanto da far prefigurare un vero e proprio "giallo". Secondo l'edizione cartaca de Il Mattino, infatti, il belga sarebbe ufficialmente guarito dal fastidio all'adduttore che ha minato il suo rendimento in questa stagione. Il referto del fisioterapista di Anversa Lieven Maesschalck lo ha restituito al club partenopeo come ufficialmente "guarito". Nonostante ciò, di ritorno a Castel Volturno, resta indisponibile per mister Gattuso.

Guarito ma indisponibile: il giallo è anche di mercato

In considerazione dell'imminente scadenza di contratto (il prossimo 30 giugno), è logico pensare a una intensa attività dei suoi agenti, che sperano in un'offerta di indennizzo da un altro grande club per farlo partire già a gennaio. Con 7-10 milioni, Mertens potrebbe partire subito, con patron Aurelio De Laurentiis non andrebbe al muro contro muro. A cercarlo maggiormente, in questi ultimi giorni, sarebbero state Inter e Chelsea. Tuttavia, per giugno, a parametro zero. Nel tumultuoso giro di affari tra Italia e Inghilterra, a questo punto, potrebbe rientrare anche lui.

Dries Mertens contro Roberto Gagliardini in un Napoli-Inter: già a fine mercato il belga si trasferirà in nerazzurro, Getty ImagesGetty Images

Esisterebbe anche l'ipotesi rinnovo

Ma non è detto. Perché esisterebbe un altro fronte di mercato. Mertens, infatti, starebbe valutando anche l'eventualità di un rinnovo contrattuale col Napoli, che offrirebbe un biennale da 3,5 milioni a stagione. A quel punto, però, il vero scoglio è rappresentato dal fatto che Mertens chiederebbe un bonus da 5,5 milioni al momento della firma. La situazione, insomma, è più intricata che mai.