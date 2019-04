Il Napoli vince 2-0 a Frosinone nel lunch match della 34esima giornata e ritrova il sorriso dopo i due passi falsi consecutivi contro l'Arsenal in Europa League e l'Atalanta in campionato. Le firme sul successo della squadra di Ancelotti sono di Mertens (19') e Younes (49'). Giornata da ricordare per il belga che raggiunge Diego Armando Maradona a quota 81 gol segnati in Serie A con la maglia azzurra: solo Hamsik (100) e Vojak (102) hanno fatto meglio. Ennesima sconfitta stagionale invece per un Frosinone ormai rassegnato: in caso di successo dell'Udinese lunedì sera sul campo dell'Atalanta, la retrocessione in B della squadra allenata da Baroni diventerebbe aritmetica.

La cronaca

Napoli subito aggressivo, ma la prima vera occasione è per il Frosinone con Pinamonti che, servito da Valzania in piena area, spara a lato con il sinistro a tu per tu con Ospina. Younes scalda i guantoni di Sportiello con un destro a giro al 16' e tre minuti più tardi Mertens sblocca il risultato: destro a giro su punizione dal limite, Sportiello parte leggermente in ritardo e il pallone si insacca sotto la traversa. Il belga ci riprova dalla stessa mattonella al minuto 37: conclusione in fotocopia, Sportiello immobile ma stavolta il pallone sfiora l'incrocio dei pali e termina sul fondo.

Il gol su punizione di Dries Mertens - Frosinone-Napoli Serie A 2018-19Getty Images

A inizio ripresa il Napoli raddoppia. Younes triangola in piena area in velocità con Milik, evita Goldaniga con un dribbling secco e trafigge Sportiello con un destro che si infila nell'angolino basso. Gol meraviglioso e 2-0 per gli azzurri al 49'. Il Frosinone reagisce con un sinistro di Gori respinto da Ospina, ma nell'ultima mezz'ora è il Napoli ad avere ripetutamente l'occasione per il 3-0. Clamoroso il doppio legno colpito al 64': Callejon manda il pallone sul palo con il destro, sulla ribattuta ci prova anche Fabian Ruiz che battezza la traversa a Ospina battuto. Al 92' Callejon concede il bis colpendo un altro palo con un destro rasoterra. Sportiello nega la gioia della doppietta a Mertens proprio allo scadere e dopo 4 minuti di recupero La Penna dice che può bastare.

Andrea Pinamonti e Kalidou Koulibaly - Frosinone-Napoli Serie A 2018-19Getty Images

La statistica

15 - Il Napoli festeggia la quarta vittoria in altrettanti precedenti in Serie A contro il Frosinone. Disastroso il bilancio dei giallazzurri che, oltre ad avere sempre perso, hanno incassato anche la bellezza di 15 reti segnandone solamente una (Sammarco nell'1-5 del 10 gennaio 2016).

Il tabellino

Frosinone-Napoli 0-2

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Ghiglione (56' Paganini), Gori, Maiello, Valzania (76' Ciofani), Beghetto; Trotta (66' Dionisi), Pinamonti. All.: Baroni.

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit (87' Albiol), Luperto, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Younes (73' Verdi); Mertens, Milik (78' Ounas). All.: Ancelotti.

Arbitro: Federico La Penna di Roma.

Reti: 19' Mertens (N), 49' Younes (N).

Note - Recupero 0'+4'. Ammoniti Ghiglione, Gori, Dionisi (F), Fabian Ruiz (N).

A breve il report completo del match.