Mertens non basta al Napoli: solo 1-1 col Genoa e la Juventus è vicina allo Scudetto

Ancora un brutto Napoli. Non siamo ai livelli di Empoli-Napoli, ma la squadra di Ancelotti non sfonda, anche contro il piccolo Genoa che ne aveva subiti quattro qualche giorno prima dall'Inter. La fase difensiva di Prandelli regge, con il Genoa che riparte e fa male. Koulibaly e Allan, ancora una volta, barcollano e i rossoblu trovano addirittura il pareggio in 10 contro 11, nonostante lo svantaggio iniziale di Mertens. Il belga è l'unico che si salva tra gli azzurri, con un gol d'autore e la voglia di entrare nella storia del Napoli (oggi ha raggiunto Cavani per numero di gol in tutte le competizioni). Nella ripresa tante occasioni, ma c'è Radu a chiudere la porta. Non è però un pareggio beffa, anche perché si è giocato in superiorità numerica per oltre un'ora. Non buoni i segnali in vista dell'Europa League e dell'Arsenal e intanto la Juventus può vincere lo Scudetto alla prossima...

Cronaca

Napoli subito all'arrembaggio, ma Milik manca di pochissimo la porta col destro. Qualche secondo più tardi è ancora il polacco ad essere pericoloso, ma salva tutto Criscito. Risponde il Genoa che sfiora il gol con Pandev in due occasioni (prima sbaglia la misura dello scavetto, poi c'è la grande risposta di Karnezis). Fabián Ruiz lancia Mertens che calcia addosso al portiere, poi il Genoa resta in dieci per il rosso diretto comminato a Sturaro (fallo da dietro su Allan rivisto alla VAR). Il Napoli sfrutta la superiorità e trova subito il gol con un destro da fuori di Mertens. Il Genoa però è ancora vivo e ci prova con Günter che coglie il palo e con Biraschi che trova un'altra parata di Karnezis. Callejon si mangia il 2-0 e in pieno recupero arriva così il pareggio con il destro al volo di Lazović.

Mertens - Napoli-Genoa - Serie A 2018/2019

Genoa chiuso col catenaccio in avvio di ripresa, ma al 52' c'è un'occasionissima per Zielinski che spara alle stelle da buona posizione. Chance anche per Milik, con Radu che salva sulla linea in due tempi. Dentro anche Insigne, ma il Napoli non trova il gol del 2-1 ed occhio al Genoa che ci prova con Kouamé con salvataggio di Karnezis. Ci prova anche Koulibaly, ma viene negata la gioia del gol all'ivoriano con il grande intervento di Radu che si ripete più tardi sul tentativo di autogol di Pezzella e su Ounas.

La statistica

104 - I gol di Mertens che raggiunge Cavani al 4° della classifica marcatori all time del Napoli. Un 'record' che però non può festeggiare visto il pari...

Giocatore Gol* Marek HAMSIK 121 Diego MARADONA 115 Attila SALLUSTRO 108 Dries MERTENS 104 Edinson CAVANI 104

*in tutte le competizioni

Il Tweet

Il migliore

Ionut RADU - Beffato solo dalla perla di Mertens nel primo tempo. Poi è miracoloso in più di un intervento.

Il peggiore

Elseid HYSAJ - Non è il solo, ma ne combina di ogni. Non supera quasi mai la metà campo, quando lo fa avrebbe un'occasione d'oro ma non calcia in porta. Un disastro in difesa.

Tabellino

Napoli-Genoa 1-1

Napoli (4-4-2): Karnezis; Hysaj (87' Ounas), Maksimović, Koulibaly, Ghoulam (77' Mário Rui); Callejón, Allan (67' Insigne), Fabián Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik. All. Carlo Ancelotti

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Günter, Criscito; Pedro Pereira, Sturaro, Miguel Veloso (77' Radovanović), Bessa (82' G.Pezzella), Lazović; Pandev (62' Rolón), Kouamé. All. Cesare Prandelli

Marcatori: 34' Mertens (N); 45+2 Lazović (G)

Arbitro: Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli

Ammoniti: 24' Allan, 67' Hysaj

Espulsi: 28' Sturaro (G)