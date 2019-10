Mihajlovic lascia l'ospedale: dimesso dopo il secondo ciclo di terapie

L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è stato dimesso questa mattina dall'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, dove ha concluso il secondo ciclo di chemioterapie. Secondo quanto si apprende, il tecnico serbo ha lasciato il reparto di Ematologia dell'istituto bolognese in tarda mattinata.

Mihajlovic è in cura all'Ospedale Sant'Orsola dallo scorso mese di luglio e aveva concluso il primo ciclo di terapie il 9 settembre. Domenica scorsa il tecnico serbo era in panchina al Dall'Ara contro la Lazio, ora lo attende un periodo da trascorrere con la famiglia in concomitanza con la sosta del campionato.