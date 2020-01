Mihajlovic: "Mi dispiace per Ibrahimovic, a Bologna si sarebbe divertito di più"

Sinisa Mihajlovic a 360 gradi. Intervistato da Sportweek, magazine della Gazzetta dello Sport, l’allenatore del Bologna esordisce con il mancato arrivo in Emilia di Ibrahimovic, con cui nelle scorse settimane ha avuto un filo diretto che però non è bastato per convincerlo a indossare la maglia rossoblù.

" Mi è dispiaciuto che abbia scelto il Milan perchè penso che si sarebbe divertito più qui e sarebbe stato bello per lui, per la città, per la società. La squadra avrebbe giocato al suo servizio. Ma non ho nulla da rimproverargli. Mi aveva detto che se avesse scelto Bologna lo avrebbe fatto per me. Ma poi contano anche le scelte familiari e altre componenti. Ibra mi ha chiamato prima di decidere, è stato di parola e resta un caro amico a cui voglio molto bene. Vorrà dire che mi toccherà batterlo sul campo... "

Anche senza il gigante di Malmoe, però, l'allenatore serbo ha ben chiaro l’obiettivo stagionale da raggiungere con il suo Bologna.

" Il nono posto attuale è un grande risultato. E il merito va alla società, allo staff tecnico, alla squadra. Io ho fatto poco... L’obiettivo è migliorare il decimo posto dello scorso anno. "

Sinisa analizza anche questa prima parte di Serie A che ha ripresentato il duello tra due big del nostro calcio come Inter e Juventus

" Conte sta ottenendo il 120% dai suoi uomini, ma considero la Juve ancora la più forte anche se in questo momento non è più la Juve di Allegri e non è ancora quella di Sarri. La Lazio sta facendo cose enormi e ne sono contento. L’Atalanta è una piccola Juve, un esempio per tutte le squadre di medio livello. "

Immancabile un passaggio sulla sua malattia. L'ex centrocampista, tra le altre, di Lazio e Inter ha subito nelle scorse settimane un trapianto di midollo dopo che gli era stata diagnosticata la leucemia.

" Ho scoperto una parte di me che non conoscevo: vivo tutto più intensamente. Mi godo ogni istante e ho imparato a contare fino a 6-7, prima di arrabbiarmi, so che posso arrivare a 8. A 10 non chiedetemelo, non è roba per un uomo come me. La sfuriata con Medel a Lecce? L'ho fatto un po' apposta, cercavo un pretesto per dare una sveglia a tutti e forse anche per risentirmi anch'io come sono sempre stato. In passato se un mio giocatore mi avesse mandato a quel paese lo avrei strozzato in campo, ora invece... "