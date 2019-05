Partita dai due volti al Franchi con un primo tempo dominato dal Milan e una ripresa tutta di marca Fiorentina. A conti fatti il successo della squadra di Gattuso è meritato: i rossoneri centrano il secondo successo di fila dopo quello casalingo contro il Bologna e continuano a tenere viva la speranza di chiudere al quarto posto. Crisi senza fine per i viola che, con Montella in panchina, hanno uno score di un pareggio e 5 sconfitte tra Serie A e Coppa Italia.

La cronaca

Primo tempo dominato dal Milan che al 21' sfiora il vantaggio: su traversone basso dalla destra di Musacchio, Suso spara un piattone sinistro troppo centrale che Lafont respinge. Il portiere della Fiorentina si ripete 3 minuti dopo quando si allunga a deviare in corner un destro rasoterra di Calhanoglu destinato nell'angolino basso. Ed è ancora il duo Suso-Calhanoglu protagonista dell'azione che porta in vantaggio i rossoneri al 35': cross tagliato dello spagnolo dalla destra e colpo di testa a incrociare del turco che spedisce la palla nell'angolo dove stavolta Lafont non può arrivare. Si va al riposo con il Milan avanti e con la Fiorentina non pervenuta.

Hakan Calhanoglu - Fiorentina-Milan Serie A 2018-19Getty Images

Fiorentina che si sveglia improvvisamente nella ripresa e mette alle corde il Milan. Al 52' Chiesa sfiora la traversa con un gran destro da fuori, 3 minuti più tardi Donnarumma si oppone a un sinistro ravvicinato di Mirallas. Il portiere rossonero viene messo a dura prova anche da Kessié che al minuto 64 rischia una clamorosa autorete con una deviazione nel cuore della propria area di rigore. Al 76' il pari viola sembra cosa fatta: Donnarumma dice no a Chiesa, sulla ribattuta è prodigioso il recupero in scivolata di Romagnoli che anticipa Vlahovic. Milan pericoloso solo all'80' con un destro di Cutrone di poco a lato. La partita finisce dopo 5 minuti di recupero: il Milan festeggia un successo preziosissimo, la Fiorentina esce dal campo tra i fischi e la contestazione dei propri tifosi.

La statistica

3 - Quando vede la Fiorentina Hakan Calhanoglu si scatena. Il centrocampista turco ha affrontato 4 volte in campionato i viola segnando 3 gol. La scorsa stagione era andato a segno sia al Franchi nel match d'andata, sia a San Siro al ritorno.

Federico Chiesa tra Franck Kessié e Mateo Musacchio - Fiorentina-Milan Serie A 2018-19Getty Images

Il tabellino

Fiorentina-Milan 0-1

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini (69' Gerson), Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Dabo (84' Norgaard), Edimilson Fernandes (73' Vlahovic), Benassi; Chiesa, Muriel, Mirallas. All.: Montella.

Milan (4-3-3): Donnarumma, Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso (81' Castillejo), Piatek (74' Cutrone), Borini (89' Laxalt). All.: Gattuso.

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia.

Rete: 35' Calhanoglu (M).

Note - Recupero 0'+5'. Ammoniti Biraghi, Laurini (F), Donnarumma (M).

A breve il report completo del match.