Milan, blitz a Madrid per Dani Ceballos, l'erede di Andrés Iniesta

Blitz nella capitale spagnola di Paolo Maldini e Zvonimir Boban, per portare al Milan Dani Ceballos, giovane centrocampista del Real Madrid (35 presenze e 5 reti nelle ultime due stagioni) e della nazionale spagnola, protagonista peraltro dell'Europeo Under 21. Per il classe 1996, la Casa Blanca, tuttavia, chiede 50 milioni. Il club rossonero, mira ad abbassare drasticamente la cifra.

Le implicazioni di mercato col Tottenham

Non sarà facile portarlo in rossonero, anche perché lo stesso Ceballos corrisponderebbe - secondo i media britannici - alla contropartita tecnica che il Real avrebbe offerto al Tottenham (insieme a 50 milioni di euro) per arrivare al talento danese Christian Eriksen, peraltro già obiettivo dell'Inter. Oltre a Ceballos, i dirigenti madridisti propongono qualche nome in esubero come Marco Asensio, Mariano Diaz e Martin Ødegaard.

La magia di Dani Ceballos non è bastata alla Spagna per avere la meglio sugli azzurrini di Di BiagioGetty Images

Identikit per fetto per il nuovo ciclo rossonero

Vale comunque la pena di conoscere il talento dell'Under 21 delle Furie Rosse, cresciuto calcisticamente nel Betis Siviglia (98 presenze e 7 reti dal 2014 al 2017), dove nasce da ala sinistra. Nel corso della sua carriera, viene impiegato sia come trequartista che come centrocampista centrale. Dotato di una straordinaria visione di gioco, è stato più volte definito come l'erede del connazionale Andrés Iniesta e il suo identikit sarebbe perfetto per l'idea del nuovo Milan, volto a lanciare e a valorizzare giovani di talento e, con loro, autosostenersi sul mercato.