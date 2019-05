Milan-Bologna: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, C. Zapata, R. Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Paqueta; Cutrone, Piatek. Allenatore: Gattuso.

Squalificati: Romagnoli

Indisponibili: Strinic, Calabria, Conti, Bonaventura, Caldara

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Palacio, Sansone. Allenatore: Mihajlovic.

Squalificati: Mbaye, Soriano;

Indisponibili: Mattiello

Statistiche Opta

Il Milan ha perso soltanto una delle ultime 18 sfide di Serie A contro il Bologna (12V, 5N) e ha subito solo due reti nelle sei più recenti.

0-0 nella sfida d'andata tra Milan e Bologna: l'ultima volta che i rossoneri non hanno vinto nessuna delle due gare contro gli emiliani in una singola Serie A risale al 2011/12 (due pareggi).

Il Bologna è la squadra che ha vinto più partite nelle ultime otto giornate di campionato (sei), oltre ad essere quella che ha realizzato più gol nel periodo (17, al pari del Napoli).

Nelle ultime sette partite di campionato il Milan ha ottenuto cinque punti: solo Fiorentina (tre) e Parma (quattro) hanno fatto peggio nello stesso intervallo di gare.

Il Bologna ha realizzato tre gol in ciascuna delle ultime due sfide di campionato: i rossoblù non arrivano a tre match di fila dal novembre 1996 nella massima serie.

Il Milan è la squadra che ha realizzato in percentuale più gol su azione in questo campionato (83%), dall’altra parte solo la SPAL ne ha segnati meno del Bologna (57%) in questa graduatoria.

Il Bologna è la squadra che nel girone di ritorno di questo campionato ha effettuato più contrasti (286).

Sinisa Mihajlovic ha collezionato 32 panchine con il Milan in campionato, con una percentuale di vittorie del 41%: solo nella sua attuale esperienza alla guida del Bologna il tecnico serbo vanta una percentuale di successi migliore in carriera in Serie A (54%).

Hakan Calhanoglu ha partecipato a due gol (una rete, un assist) in due gare contro il Bologna in Serie A; contro i rossoblù il centrocampista del Milan ha realizzato rete ed assist nella stessa partita per la prima volta nella massima serie (successo per 2-1 nell’aprile 2018).

Nicola Sansone ha realizzato quattro gol in otto presenze a San Siro in Serie A, di cui due al Milan; in generale, solo contro l’Inter (quattro) l’attaccante del Bologna vanta più reti di quelle segnate ai rossoneri (tre) nella competizione.